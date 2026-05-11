Automerken willen allang niet meer alleen auto's verkopen. Software, AI, batterijtechnologie en slimme ecosystemen worden minstens zo belangrijk. Maar Omoda Jaecoo trekt die strategie nu opvallend ver door: het merk brengt binnenkort een humanoïde AI-robot naar Nederland.

De robot heet Mornine en moet klanten gaan ontvangen bij geselecteerde Nederlandse Omoda Jaecoo-dealers. De humanoïde spreekt tien talen en kan bezoekers begeleiden, informatie geven en ondersteuning bieden in showrooms.

Eerlijk gezegd: het voelt alsof een autoshowroom langzaam verandert in een scène uit een sciencefictionfilm.

Van autofabrikant naar technologiebedrijf

Achter Omoda Jaecoo zit het Chinese Chery Group , één van de grootste auto-exporteurs van China. Maar het concern wil nadrukkelijk verder kijken dan alleen auto's bouwen.

Tijdens de recente AiMOGA Global Release Conference maakte Chery-topman Yin Tongyue duidelijk dat het bedrijf zichzelf steeds meer ziet als een hightechbedrijf waarin mobiliteit, AI, robotica en sensortechnologie samenkomen. "Wij willen niet worden gedefinieerd als een traditioneel autobedrijf. Ons doel is om een toekomstgericht hightechbedrijf te zijn."

Volgens Chery ligt de stap richting humanoïde robots logisch in het verlengde van moderne auto's. Veel technologieën uit slimme voertuigen - sensoren, perceptie, planning en besturing - vormen namelijk ook de basis van robotica . Oftewel: een moderne auto is volgens Chery eigenlijk al een soort robot op wielen.

Mornine ontvangt klanten in Nederlandse showrooms

Mornine wordt in eerste instantie ingezet als service- en informatiespecialist bij geselecteerde Nederlandse dealers. De robot begroet bezoekers, beantwoordt vragen, begeleidt klanten door de showroom en geeft productinformatie. Dat maakt deze introductie interessanter dan veel andere robotica-aankondigingen die op conceptniveau blijven hangen - dit is gewoon commerciële inzet richting consumenten.

Opvallend detail: AiMOGA Robotics is de eerste humanoïde roboticaonderneming met dubbele Europese certificering voor zowel hardware als software. Dat maakt de stap naar Nederlandse showrooms ook juridisch minder ingewikkeld dan je misschien zou verwachten.

De schaal waarop Chery dit uitrolt is opvallend

AiMOGA Robotics lijkt inmiddels ver voorbij de prototypefase. Tijdens de internationale conferentie kondigde het bedrijf aan dat er al overeenkomsten zijn getekend voor 1.000 intelligente politierobots, waarvan er 110 al daadwerkelijk zijn geleverd. Robots van AiMOGA worden inmiddels in meerdere Chinese steden ingezet voor verkeersbegeleiding, crowdmanagement, toezicht en ondersteuning in publieke ruimtes. Daarnaast werkt het bedrijf samen met honderd universiteiten om robotica verder te ontwikkelen.

Dat laat zien hoe snel humanoïde robots verschuiven van futuristische showcase naar praktische toepassingen.

Ook een robothond maakt deel uit van het ecosysteem

Naast Mornine ontwikkelde AiMOGA ook Argos, een robothond die wordt ingezet voor demonstraties, entertainment en beveiligingstoepassingen. Het uiteindelijke doel is robots breed inzetbaar te maken in het dagelijks leven - in hospitality, zorg, publieke dienstverlening en veiligheid. Daarmee positioneert Chery zich steeds nadrukkelijker als technologie-ecosysteem in plaats van traditioneel automerk.

Nederland als testcase

Dat Omoda Jaecoo juist Nederland kiest voor deze introductie past in de bredere strategie van het merk. Met inmiddels zo'n 25 dealervestigingen bouwt het hier snel aan zijn netwerk en probeert het zich agressief te positioneren in de Europese markt. Een AI-robot in de showroom helpt daarbij als marketinginstrument - het trekt aandacht, genereert social content en onderstreept het hightech-imago waar Chinese automerken momenteel sterk op inzetten.

Maar het laat ook zien hoe snel AI en robotica dichter bij consumenten komen. Want een humanoïde robot die klanten helpt in een autoshowroom voelde een paar jaar geleden nog als verre toekomstmuziek. Nu staat hij binnenkort gewoon in Nederland.