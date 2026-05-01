Huawei
heeft een nieuwe techniek getoond waarbij een auto
via zijn koplampen een film kan laten zien. Ze kunnen de film op een muur schijnen. Het werd getoond op de Beijing Auto Show. Het zijn dus eigenlijk een soort beamers als koplampen. We hebben het te danken aan XPixel-technologie, waarbij er ook in kleur kan worden geprojecteerd.
De variant met volledige kleuren wordt toegevoegd aan de Aito M9, een elektrische SUV
met autonome technologie van Huawei. Je hebt wel voldoende batterij nodig om een hele film te kunnen streamen, en je moet er dus een goede muur voor vinden om een tijdje bij te kunnen staan. Maar ze kunnen meer dan films tonen: ze kunnen ook pijlen weergeven zodat je weet waar je naartoe moet rijden. En het is ook mogelijk om een game te tonen, al heb je dan wel iets van een Bluetooth-controller nodig of je smartphone om de game te spelen.
Toffe technologie, al zal dat in Nederland
niet zo snel mogen. Tegelijkertijd kan het bijvoorbeeld iets zijn dat je alleen in parkeerstand kunt doen, net zoals bij games in de Tesla: dan zien we wel mogelijkheden voor de Nederlandse markt, al moeten waarschijnlijk andere merken de technolgoei van Huawei dan gaan implementeren.