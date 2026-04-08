Curve Pay is nu beschikbaar op meerdere Huawei-smartwatches, inclusief alle EU-lidstaten én het VK, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.

Huawei breidt de ondersteuning voor Curve Pay fors uit. De contactloze betaalfunctie is nu beschikbaar op de HUAWEI WATCH Ultimate 2, WATCH 5, WATCH GT 6 Series, WATCH GT 5 Series en WATCH FIT 4 Series - in meer dan 30 Europese markten. Ook de recent gelanceerde HUAWEI WATCH GT Runner 2 , gericht op hardlopers, ondersteunt Curve Pay.

Wat doet Curve Pay?

Curve Pay is een digitale wallet die meerdere betaalkaarten bundelt in één interface. Je betaalt direct via tap-to-pay bij contactloze terminals, zonder je telefoon. Een handige extra is de Go Back in Time-functie: daarmee kun je na een aankoop alsnog wisselen van betaalkaart. Veiligheid is ingebouwd via off-wrist detectie - zodra je de watch afdoet, is een pincode vereist.

Instellen gaat via de Curve Pay-app, die beschikbaar is in de HUAWEI AppGallery , App Store, Google Play en Galaxy Store.

Waarom het relevant is

Huawei heeft in Europa geen toegang tot Google Pay of Apple Pay vanwege de sancties op Huawei's gebruik van Amerikaanse software. Curve Pay is daarmee niet alleen een handige functie, maar ook een strategische noodzaak: het vult de betaalgap in het Huawei-ecosysteem op een manier die onafhankelijk is van de grote Amerikaanse techplatforms.