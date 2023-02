​Apple zet hoog in op Apple Pay: dit is wat de toekomst brengt

Apple wil graag zijn betaaldienst Apple Pay groter maken. Veel groter. Zo moet er een functie bijkomen waarmee je iets nu koopt, maar later kunt betalen . Een soort Klarna, maar dan anders. En later, want de optie heeft vertraging opgelopen, meldt Bloomberg .

Apple weet dat Amerikanen het helemaal geen probleem vinden om meerdere creditcards te hebben en daarop soms diep in de schulden te duiken en nu komt het ook met mogelijkheden om zo’n soort bankrekening te openen waarbij je dan grotere transacties kunt vastleggen en maandelijks kunt terugbetalen (uiteraard tegen rente). Een groot project waarvoor het, als het dit in verschillende landen wil lanceren, goed moet checken met de lokale overheid wat mag en wat niet. Ook dat kost weer tijd, al is de verwachting dat deze nieuwe mogelijkheden in eerste instantie naar de Verenigde Staten komen, thuisland van het techbedrijf met het fruitlogo.

Het schrijft dat betaaldiensten een van Apple’s grootste groeimogelijkheden zijn. Echter schiet die groei niet zo op, want de boel heeft veel vertraging opgelopen door technische problemen. Naast dat ‘betaal later’-idee komt er ook de mogelijkheid om een soort bankrekening te openen die gelieerd is aan de Wallet. Eerst zou het in september komen, toen januari en inmiddels wachten we nog steeds.

Betaal later

Apple-medewerkers zouden nu de kans hebben om ‘Apple Pay Later’ te proberen. Ook mensen die in de retail werken en banden hebben met Apple mogen al testen (en dat zijn 10.000-en mensen). Het lijkt er dus zeker wel vlug aan te komen. Wil je de mogelijkheid hebben om later te betalen, dan wordt hiervoor wel een kredietcheck gedaan. In de VS is er een verschil tussen een ‘soft’ check en een hardere check, maar in Nederland zal vooral de bankrekeningfunctie, mocht ie komen, sowieso betekenen dat er een BKR-check wordt gedaan. Of dat ook geldt voor het ‘Betaal later’-plan, dat meer als Klarna is, dat is moeilijk te zeggen.

Het is trouwens niet vreemd dat Apple Pay wat meer op een creditcard begint te lijken. Apple heeft namelijk ook de Apple Card, wat letterlijk een creditcard is. Zou het deze twee dingen steeds meer naar elkaar toe willen laten groeien? Apple Card is alleen in de VS beschikbaar, maar bestaat inmiddels al drie jaar. Is het tijd om die internationaal uit te brengen, of zullen de Apple Pay-functies en de Apple Card zodanig naar elkaar toegroeien dat dat anders zal werken?