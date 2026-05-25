Netflix en Amazon hebben onbewust een soort race met elkaar, want het is de vraag: wie heeft nou het Guinness World Record voor een droneshow? Gelukkig heeft het boek met alle records verschillende categorieën, dus Amazon is er met het wereldrecord voor de meest heldere droneshow vandoor, terwijl Netflix het record houdt voor grootste fictionele personage dat met drones gevormd is.

Sky Elements Drones

Netflix liet Sky Elements Drones met 5.000 drones tegelijk de lucht in gaan om de slechterik uit Stranger Things te maken: Vecna. Het is ook nog eens heel tof in beeld gebracht. Van de voorbereiding met al die rijen met drones tot het moment waarop ze allemaal synchroon de lucht in gingen. Het was ook meteen de grootste droneshow ooit in Amerika.

De hype van Stranger Things werd extra groot gemaakt door te beginnen met een zaklamp, en dan allerlei personages uit de serie te vormen, zoals Eleven, maar ook het logo, de vortex naar de Upside Down en uiteindelijk natuurlijk de engerd der engerds: Vecna. Al kunnen wij de truck van de kinderen ook erg waarderen. Hoewel Stranger Things nu wel echt voorbij is (ondanks de spinoffs), brengt de show je toch weer even helemaal terug in de serie, want het is een erg uitgebreide show waarin veel elementen uit de reeks van de Duffer-broers voorbijkomt.

Masters of the Universe

Tegelijkertijd is er de film Masters of the Universe , gebaseerd op He-Man. Daarvoor had Amazon MGM ook een heel groteske dronshow gemaakt, zij het iets minder verschillend i personages: het is wel een show die van de hemel afspat en je echt meeneemt in die mysterieuze wereld van de Masters of the Universe, inclusief dat iconische wapen.

Een plek waar je heel regelmatig droneshows kunt zien is Disneyland Paris. Zijn avondshow bevat ook drones om het verhaal nog meer tot leven te brengen. Je kunt het zien in de Cascade of Light-show in Disney Adventure World. Het is dus niet deel van de standaard eindshow, waar al vuurwerk en projecties op het kasteel aan te pas komen.

Liever dichterbij huis? Er is elke keer met oudjaarsavond een droneshow in Amsterdam. Ook heeft de Efteling eenmalig een droneshow gedaan, al zou het erover denken om dat in de toekomst vaker te laten voorkomen. Het is een bijzonder schouwspel, al is het wel onderhevig aan het weer: bij regen of wind wordt het al moeilijker om droneshows te laten plaatsvinden.