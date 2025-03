Je kunt nu een drone lanceren vanaf je auto

De auto’s van Build Your Dreams (BYD) hebben nu een Lingyuan, dat is een compartiment op de auto waar vanaf je een drone kunt lanceren. Op die manier kun je mooie plaatjes maken terwijl er iemand rijdt.

Dronen vanaf de auto

In de video van de drone-mount voor de auto zien we hoe de chauffeur op een knop drukt, waarna de deuren op de bovenkant van de auto openen en er zo een drone uitkomt op een soort landingsplatform. De drone is in staat om op te stijgen terwijl de auto in beweging is en kan de auto vervolgens volgen, zoals DJI’s dat sowieso al kunnen via AI-herkenning. Als je in ieder geval maar niet sneller dan 54 kilometer per uur gaat.

Je kunt niet met volle vaart rijden als je dit doet: je rijdt maximaal 25 kilometer per uur. De drone moet bovendien twee kilometer bij de auto in de buurt blijven, anders kan hij niet meer terugkeren. Het platform waar de drone vervolgens weer op landt is ook in staat om hem weer op te laden. BYD en DJI hebben samengewerkt aan deze bijzondere gadget en hebben vanaf nul een heel systeem gebouwd om het mogelijk te maken. Het is nog onduidelijk welke DJI-drone er werkt met dit systeem.

Het apparaat is gemaakt in samenspraak met DJI en is alleen beschikbaar in China. Het is prijzig: het kost ongeveer 2.000 euro