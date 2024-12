De toekomst van drones is vouwbaar: nieuwe DJI lekker compact

Telefoons zijn vouwbaar, koptelefoons zijn opvouwbaar: tegenwoordig hebben steeds meer gadgets een scharnier. Samsung zou zelfs werken aan een batterij die aan elkaar ‘hangt’ van de scharnieren. Dronemaker DJI heeft zich er duidelijk door laten inspireren, want zijn nieuwe drone is vouwbaar: DJI Flip.

DJI Mini

Ho stop, dat DJI iets vouwbaars maakt is niet nieuw. Inderdaad zijn de Mini 4 Pro en de Mini 3 ook inklapbaar. Echter hebben die geen guarded propellers, waardoor dat een minder grote uitdaging is qua opvouwbaarheid. Nu gaat dat veranderen, want de nieuwe DJI-drone heeft dat dus wel, wat het opvouwen ook anders maakt.

Dit blijkt uit informatie van de Federal Communications Commission in de Verenigde Staten, een soort Voedsel- en Warenautoriteit waar bedrijven hun apparatuur moeten registreren. Hier zien we dat het Chinese bedrijf achter menig succesvolle drone van plan is om met een drone genaamd DJI Flip te komen. Een grappige naamsverwijzing naar de Samsung Galaxy Z Flip, misschien? Dat is een van de vouwbare toestellen van het Koreaanse merk.