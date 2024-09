DJI introduceert de handzame selfie-drone DJI Neo

DJI springt in een gat dat onder andere de Snapchat-drone Pixy heeft achtergelaten. Het gebruiken van een drone voor selfies. Het is de DJI Neo en het is een kleine, handzame drone waarmee je vooral kiekjes kunt maken van jezelf.

DJI Neo

Het is natuurlijk geen selfie zoals we ze kennen: er is geen grote arm in beeld, maar eigenlijk gewoon een video van jezelf, eerst vanaf een afstand in de lucht en dan steeds dichterbij. De DJI Neo is echt gemaakt om mensen te verleiden tot het kopen van een drone. Het apparaat kost minder dan 200 euro en het is voor het eerst dat het merk met zo’n selfiedrone komt, nadat de HoverAir X1 er al veel succes door had.

De drone is 4K 30FPS en het is de bedoeling dat je hem vanuit je hand laat opstijgen en laat landen. Een drone die echt is bedoeld voor mooie shots op vakantie of thuis, waarbij je zelf het hoofdonderwerp bent. Oke, en vooruit, ook de mooie omgeving waar je je op dat moment bevindt, maar het is geen sportdrone waarmee je juist keihard gaat vliegen of een stevige drone waarmee je door weer en wind gaat.

Say welcome to the DJI NEO, their smallest drone yet, includes prop guards and built-in flight modes at the press of a button.. Check out my hands-on video with the new drone. pic.twitter.com/df2xMenFUR — techAU (@techAU) September 5, 2024

Selfiedrone

Dit is er echt eentje voor de herinneringen: je laat hem opstijgen binnen een paar seconden en dan wordt er zo een video gemaakt die je makkelijk op social media kwijt kunt. Je drukt op een knop op de drone zelf en hij stijgt op en gaat dan vliegen zoals je zelf hebt ingesteld: hij kan rondjes vliegen boven je hoofd, je volgen, op één plek blijven hangen of inzoomen. Er is dus ook geen controller nodig: hij vliegt gewoon op zichzelf. Is het apparaat het even helemaal kwijt, dan is er een return to home-optie waarmee je het apparaat toch weer terug kunt krijgen.

Een controller is niet nodig, maar is wel een optie met deze drone, waardoor je hem veel verder weg kunt laten vliegen. Het apparaat heeft dual antennes waarmee het zo’n 10 kilometer ver video’s kan sturen: het is dus echt wel wat meer dan de speelse, simpele Pixy. Veel meer. Hij werkt zelfs met de Goggles 3 van DJI, waarmee je ‘zicht’ krijgt. Stunts zijn ook mogelijk, al is het geen DJI-drone die tegen de high end sportdrones op kan. Dat schijn je onder andere te merken in hoe snel deze drone dan toch wel tegen obstakels aan knalt in plaats van ze te omzeilen.

The DJI Neo is here! Weighing just 135g, this pocket-sized drone takes off from your hand and uses AI for perfect shots. It’s DJI’s most affordable drone yet! Preorders are live! 🌟📸 #DJINeo #DroneLife #TechTrends pic.twitter.com/iPFrA2F4Ff — MulticopterWarehouse (@MulticopterWH) September 5, 2024

Lichte drone

De sensor van deze drone schiet video in 16:9 en kan op 60fps opnemen in de 1080p-modus. Dat zegt wel iets over dat dit niet zomaar een simpele drone is: hij lijkt zijn mannetje best te staan. Er is 20 GB aan opslagruimte aanwezig die je verder niet kunt uitbreiden. De batterij gaat 18 minuten mee. Iedereen mag met deze drone vliegen, want hij weegt maar 135 gram dus een dronebewijs is niet nodig. De drone heeft drie batterijen en een opslaghub waarmee je op 45 Watt kunt laden. De drie batterijen zijn tegelijk te laden en zijn dan in een uurtje vol.

DJI Neo kost 199 euro, al is er ook een Fly More Combo van 349 euro waarbij je dan ook de RC-N3 Remote Controller krijgt.