Mysteryland sluit af met een spectaculaire show: 600 drones verlichten de hemel

Culturele sector

In een tijd waarin de culturele sector geconfronteerd wordt met uitdagingen zoals de aanstaande BTW-verhoging, zijn dit soort samenwerkingen cruciaal om ticketprijzen betaalbaar te houden. Daarbij toont Mysteryland aan dat wanneer een partnership op een creatieve manier wordt geïntegreerd, het daadwerkelijk iets kan toevoegen aan de festivalervaring. De grootschalige en onvergetelijke eindshow van dit jaar is een perfect voorbeeld van hoe dit in de praktijk gebracht kan worden.

Genevieve Coté

Een van de hoogtepunten van de show was het optreden van publieksfavoriet Genevieve Coté, bekend van Britain’s Got Talent, die het publiek betoverde met haar beroemde natuur- en dierengeluiden. De gehele finale stond in het teken van het thema “Vier het Leven,” waarbij ‘leven’ een dubbele betekenis had en de natuur een speciale hoofdrol speelde. Deze krachtige boodschap is extra relevant in een tijd waarin de druk op ons milieu steeds groter wordt.

Duurzaamheid

Mysteryland heeft al jaren een sterke toewijding aan duurzaamheid, en dit jaar was daarop geen uitzondering. Het festival draaide bijna volledig op groene, lokaal opgewekte energie en blijft hiermee het voortouw nemen in milieubewuste evenementproductie. Met deze spectaculaire afsluiting van het festivalseizoen bevestigt Mysteryland wederom zijn toewijding aan innovatie, duurzaamheid en het bieden van een unieke festivalervaring die bezoekers nog lang zullen bijblijven.