Documentaire ‘Tomorrow is a Mystery’ over de diepere betekenis van festivals

Vandaag heeft Mysteryland, een van ’s werelds langstlopende dance festivals, ‘Tomorrow is a Mystery’ – een documentaire uitgebracht op Prime Video over de diepere betekenis van festivals. Vol nostalgische archiefbeelden van de afgelopen drie decennia, een briljante selectie oldskool dancetracks en interviews met artiesten waaronder Armin van Buuren en Cynthia Spiering, bezoekers, experts en oprichters.

In 1993 begint een stel piepjonge festivalorganisatoren een dancefestival: Mysteryland. Op de golven van keiharde dance beats groeit het festival uit tot een kleurrijk, divers en zintuigprikkelende totaalbeleving. Het evenement gaat veel verder dan alleen de muziek. Mysteryland groeide uit tot ‘s werelds langstlopende dance festival. Een evenement dat veel verder gaat dan handen in de lucht bij een gezellige DJ. Zoals een bezoeker bij aankomst op Mysteryland zegt: “De bedevaart is weer begonnen.”

Yesterday is history, today is a gift, tomorrow is a mystery

In deze speciale documentaire worden de bijzondere ervaringen gedeeld van gabbers uit de jaren 90, welbekende artiesten van toen en nu en festivalgangers met ieder een eigen verhaal zoals een groep vrienden die met de as van een overleden vriendin op de dansvloer staat, terwijl bij een ander podium een huwelijksaanzoek plaatsvindt. ‘Tomorrow is a Mystery’ zoekt antwoord op de vraag naar de diepere betekenis van een festival. Wat betekent een festival voor een mens? Is het dansen op de vulkaan? Of is het een spirituele ervaring? Hoe kun je je verbonden voelen met duizenden wildvreemden? Tomorrow is a Mystery is een achtbaanrit langs de antwoorden op deze vragen. Verteld door artiesten, bezoekers, de oprichters, de huidige organisatie en experts. Vol waanzinnig archiefbeeld uit drie decennia en een briljante selectie klassieke dancetracks.

Mysteryland

Drie dagen, 130.000 mensen van over heel de wereld, 20 stages, 1 gedeelde energie en ontelbare verhalen van de afgelopen 30 jaar.

Bekijk onderstaande trailer en beleef de eerste unieke filmbeelden, die door de jaren heen op en rondom Mysteryland zijn geschoten. Ondersteund door uitzonderlijk archiefmateriaal, vertellen onder andere Armin van Buuren, Cynthia Spiering, Maddix, Laura van Dam, Duncan & Lisca Stutterheim, Irfan van Ewijk, Gert van Veen, Sander Groet, Arne van Terphoven en vele andere prominente figuren uit de dance industrie, het verhaal.

De documentaire ‘Tomorrow is a Mystery’ is vanaf vandaag (donderdag 6 juni) te zien op Prime Video.