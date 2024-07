DJI onthult dure, maar stille e-mountainbike Amflow

Soms als je op een e-bike een beetje lekker hard fietst met je motor op volle kracht, dan hoor je hem aanslaan. ZOOOEEEM. Sommige andere weggebruikers schrikken er soms zelfs van. Wil je wel op een ebike fietsen, maar liever wat stiller, dan kun je de nieuwe mountainbike van DJI overwegen. Bekend van drones, maar nu ook actief in de wereld van elektrische fietsen. Elektrische mountainbikes om precies te zijn: onder de merknaam Amflow.

Amflow

Amflow maakt gebruik van de Avinox-motor van DJI en die zou erg stil zijn. Het gaat om een middenmotor met 120 Nm-koppel en een nominaal vermogen van 250 Watt. De piek ligt op 850 Watt en het boostvermogen is 1000 Watt. De fiets heet overigens geen Amflow, want dat is stiekem een merknaam: de e-mountainbike heet Amflow PL en het apparaat komt waarschijnlijk in het vierde kwartaal van dit jaar verkrijgbaar voor een flinke prijs.

Reken op een kostenplaatje van rond de 10.000 euro. Dat is een fikse prijs, maar daarvoor heb je wel een fiets die heel topnotch moet zijn: een koolstofvezelframe waardoor het een fiets is van maar 19,2 kilogram, een nbatterij van 600 Wh of 800 Wh die heel snel oplaadt en een mooi design dat prima is voor wie los wil in het bos, maar ook die gewoon een fiets wil hebben om naar werk of sporten te fietsen.

e-mountainbike

Deze fiets is een beauty, maar zal het in de Nederlandse markt niet heel makkelijk gaan hebben. We hebben wel wat mountainbiketrails, maar niet heel veel en verder is ons land -op die ene provincie na- zo plat als een dubbeltje. Dat is echter niet de enige reden waarom dit een uitdaging wordt: de markt van e-bikes in Nederland heeft het wat moeilijker. Dat komt waarschijnlijk omdat mensen de afgelopen jaren al hebben geïnvesteerd in zo’n fiets, waardoor er nu nog niet direct een noodzaak is om een nieuwe te kopen. Tegelijkertijd lijkt dit een fiets te worden voor erbij: een beetje alsof je een motor koopt naast je gewone auto, voor die dagen dat je een mooie rit wil maken. We zijn benieuwd, je moet in ieder geval wel diep in de buidel tasten om zo’n Amflow te bemachtigen. En even voor de zekerheid: je kunt er dus niet mee vliegen.