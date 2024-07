Drone-merk DJI lijkt fietsen te willen gaan maken

We kennen ze van drones, maar we gaan ze kennen van fietsen. DJI teaset op zijn Instagram-kanaal een fietsonderdeel. Het deelt het onder de naam ‘amflowbikes’. DJI zal het dus niet onder zijn eigen naam doen: de ‘DJI’-fietsen lijken onder het merk Amflow Bikes uit te komen.

Amflow Bikes

Amflow Bikes is geen complete verrassing: vorig jaar rommelde het al in de geruchtenmolen. Het zou gaan om een vrij luxe, high end elektrische fiets die sinds 2020 in ontwikkeling is. De e-bike zou zowel voor de stad als voor off-road zijn gemaakt en designer is Alexi Jia, die ook een rugzakstabilisator maakte voor hardlopers.

Amflow Bikes lijkt fietsen te gaan maken die als basis een DJI Avinox-middenmotor hebben. Morgen wordt er meer nieuws verwacht en dan zullen we dit artikel updaten. Op Instagram kun je in ieder geval vast ‘in de motor’ kijken. Maar ook weer niet. Kortom, we willen absoluut morgen meer weten.