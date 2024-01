Eerste Deliverydrone van DJI

DJI heeft de FC30 zo ontworpen dat deze drone beter tegen extreem weer en ruw terrein bestand is. Hij heeft niet alleen IP55-bescherming tegen (spat)water, maar kan ook blijven werken bij temperaturen van -20° tot 45° C. Een tegenwind van maximaal 12 m/s (ruim 40 km/h) is ook geen enkel probleem. De standaardpropellers zijn geoptimaliseerd voor hoogtes van 0-6.000 m en ondersteunen vluchten tot 3.000 m met een laadvermogen van 30 kg. Zelfverwarmende batterijen behouden optimale prestaties, zelfs bij lage temperaturen.

Hoewel de meeste drones tegenwoordig redelijk goed bestand zijn tegen iets meer wind en een beetje regen, is dat toch nog wel een dingetje. Afgelopen zomer nog, raakten wij tijdens een vakantie op Madeira, bij windkracht 5 aan de kust, op een haar na een DJI Mini kwijt die door de wind gegrepen en daardoor nagenoeg onbestuurbaar werd. Dankzij de GPS vonden wij hem een half uur later in een tuin, op 100 meter van een ‘afgrond’, 400 meter boven zee, terug.

Volgens DJI kan de FlyCart 30 wanneer hij met twee accu’s uitgerust wordt, maximaal 30 kilo vracht over een afstand van 16 kilometer vervoeren. Wordt er maar één accu in de drone geplaatst, dan heeft hij een draagvermogen van 40 kilo, maar halveert de maximale vervoersafstand naar 8 kilometer. Dankzij DJI’s O3-transmissie kan de FC30 via een stabiele verbinding tussen de drone en afstandsbedieningen tot op 20 km afstand. Met de Dual Operator-modus kan de besturing met één klik worden overgedragen tussen twee piloten op verschillende locaties.

Het maximale bereik van de nieuwe drone is afhankelijk van het gewicht van de lading, maar kan oplopen tot 16 kilometer. De coaxiale vierassige en achtbladige multi-rotors met carbonpropellers zorgen ervoor dat de FC30 snelheden tot ruim 70 kilometer per uur (20 m/s) kan halen.

DJI is allesbehalve een onbekende naam in de wereld van de consumenten drones. Deze week heeft de fabrikant haar eerste echt commerciële drone gepresenteerd . De DJI FlyCart 30 is een drone met een laadvermogen van 30 kilo, die ingezet kan worden voor het onbemand en automatisch vervoeren en afleveren van pakketjes.

Drone voor verschillende transporten

De DJI FlyCart 30 is in verschillende transportconfiguraties in te stellen. In de Cargo-modus wordt de lading in een koffer van 70 liter geplaatst die is voorzien van gewichts- en zwaartepuntsensoren die zorgen dat het geheel veilig en in evenwicht blijft tijdens de vlucht.

In de liermodus worden ladingen door een lierkraan vervoerd voor levering in gebieden waar de drone niet kan landen. Het liersysteem heeft een kabel van 20 meter die handmatig of automatisch kan worden ingetrokken met een snelheid van 0,8 m/s en een gewicht van 40 kg kan dragen. AR-projectie helpt bij het nauwkeurig plaatsen van goederen door het geprojecteerde landingspunt aan te geven. Tijdens de vlucht kan de FC30 op intelligente wijze de vlieghouding aanpassen, waardoor de ladingszwaai automatisch wordt verminderd.