Drones kunnen alles, ook branden blussen

En dat is nog lang niet alles. Drones die als vliegende taxi’s mensen vervoeren worden ook al volop getest. Helaas komen ze de afgelopen maanden vooral in het nieuws vanwege hun oorlogvoerende capaciteiten als bommendroppers of kamikazevliegtuigen in de Oekraïne, Rusland en de Gazastrook.

Drones zoals die van DJI zijn vooral bedoeld voor het maken van fraaie video’s op vakantie, in en om het huis en andere bijzondere plekken. Wereldberoemd is de dronevideo van alweer heel wat jaren geleden van de Utrechtse Dom die boven de mist uit toornde.

Drones als brandweer

Een andere bijzondere drone toepassing werd eerder dit jaar gedemonstreerd tijdens de Amsterdam Drone Week. Daar was een blusdrone te zien. Er zijn al gebieden waar drones ingezet worden om bossen en ander natuurgebieden waar bosbranden kunnen voorkomen, in de gaten te houden.

Echter, voor bluswerkzaamheden , zoals we dat kennen van de blusvliegtuigen en -helikopters, hebben drones simpelweg te weinig draagvermogen. Zomaar een 6000 liter water meesjouwen – wat voor een blusvliegtuig een normale lading is – is geen optie. En enkele tientallen liters water over een bosbrand uitstorten is niet veel meer dan de spreekwoordelijke druppel op een gloeiende plaat.

Toch kunnen drones wel degelijk ingezet worden bij branden. Bijna letterlijk als brandweerman die met een slang de brand bestrijdt. Het grote voordeel is daarbij niet alleen dat een drone geen last heeft van eventuele schadelijke gassen of rook, maar ook dat drones natuurlijk veel hoger kunnen komen dan een ladderwagen. En dat is vooral van belang bij het blussen van een brand in een wolkenkrabber. Onder ander in China wordt al volop getest met blusdrones. En dat ziet er best cool uit.