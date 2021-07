​Waarom DJI-drones negatief in het nieuws zijn

Je zou denken dat drones negatief in het nieuws zijn omdat ze voor schade of gevaarlijke verkeerssituaties zorgen, maar dat is niet een reden voor het Pentagon om zich ermee te bemoeien. Dat heeft zijn pijlen gericht op DJI, één van ‘s werelds bekendste dronemakers. De reden heeft niet zozeer te maken met wat een drone kan: vooral met waar de drone vandaan komt. DJI-drones worden namelijk gemaakt in China, het land waarmee de Verenigde Staten inmiddels al jaren overhoop ligt.

Het blijft een beetje vreemd. Als je ergens loopt, dan hoor je ineens een zoemend geluid boven je hoofd en word je zomaar gefilmd zonder dat je weet wie de cameraman is. Tegelijkertijd is het ook genieten: YouTube staat vol met geweldige beelden van de Zaanse Schans, van het voormalig Land van Ooit en de prachtig bloeiende bollenvelden. In Nederland zijn de regels rondom mogen dronen vrij duidelijk, maar in de Verenigde Staten hebben ze moeite met drones. Vooral als het gaat om bepaalde merken.

DJI-drones

Het Pentagon heeft bekendgemaakt dat het meent dat DJI-drones een veiligheidsrisico zijn voor het land. Dat liet het al eerder weten, maar het maakt duidelijk dat dat niet is veranderd. In het statement is te lezen dat de systemen die DJI heeft gemaakt een mogelijk gevaar zijn voor de nationale veiligheid van het land. Het is verwarrend, want eerder lekte er iets uit waaruit bleek dat het juist bepaalde DJI-drones veilig waren. Het Pentagon onderzoekt hoe dat naar buiten kon komen, want het staat daar totaal niet achter.

Het feit dat het Pentagon geen fan is van DJI, betekent in dit geval ongeveer hetzelfde als bij bijvoorbeeld Huawei. Er is een ban op zaken doen of handelen met DJI, dus in de Verenigde Staten zijn bedrijven strafbaar die handel drijven met het merk. Bovendien mag je als overheidsfunctionaris nooit een DJI-drone gebruiken voor je werk. De drones door het Pentagon bestempeld als: niet veilig. Dat geldt overigens niet alleen DJI: het Pentagon zegt dat alle Chinese drones zijn verboden binnen de Amerikaanse overheid.