Nieuwe compacte gimbal camera van DJI

DJI kennen we natuurlijk vooral van de semi-professionele en compacte drones. Het bedrijf maakt echter ook andere gadgets, zoals gimbal camera’s. Deze week is de DJI Osmo Pocket 3 gepresenteerd. Dit is, zoals de naam al zegt, een gimbal camera in zakformaat. Ondanks zijn geringe afmetingen is de camera van de Osmo Pocket 3 er toch een met behoorlijk uitgebreide specs.

Filmen in 4K tot 120fps

Hij is uitgerust met een 1 inch CMOS-sensor en een 2 inch draaibaar touchscreen scherm voor de bediening en het live bekijken van de beelden die opgenomen worden. De camerasensor kan in 4K filmen en, in slow motion modus, tot maximaal 120fps. Daarnaast levert de camera volgens DJI ook prima plaatjes op in donkere omstandigheden.

Om ervoor te zorgen dat alle opnames met de juiste scherpte vastgelegd worden, is de Osmo Pocket 3 uitgerust met het zogenoemde full-pixel focus. Intelligente belichtingsfuncties, 10-bits D-Log M en 10-bits HLG-kleurmodi zorgen ervoor dat alle opnames met levendige kleuren vastgelegd worden. Glamour Effects 2.0 zorgt ervoor dat de personen die je filmt er altijd gelikt uitzien en met ActiveTrack 6.0 heeft deze gimbal camera meedere volgmodie, zoals Face Auto-Detect en Dynamic Framing.

Voor het maken van creatieve opnames is de Osmo Pocket 3 uitgerust met een aantal standaard functies die de gebruiker helpen zijn creativiteit te botvieren. Zo kun je met SpinShot 180° vloeiende camerabewegingen met één hand maken. Uiteraard heeft hij ook een functie voor het maken van timelapse video’s en een panorama-stand. De kleine camera heeft geen optische maar wel 4 x digitale zoom.

“Met de Osmo Pocket 3 hebben we handheld-beeldverwerking opnieuw uitgevonden en gebruikers een creatief hulpmiddel geboden dat precisie en draagbaarheid combineert als nooit tevoren”, zegt Paul Pan, Senior Product Line Manager bij DJI.