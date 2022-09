De nieuwe GoPro versus DJI Osmo: wie wint het?

Alsof ze het hebben afgesproken: in de periode dat er een nieuwe GoPro wordt aangekondigd, komt DJI ook met een gloednieuwe Osmo. Zetten we de specs van GoPro Hero 11 Black en DJI Osmo 3 tegenover elkaar: welke camera is dan het beste?

GoPro is momenteel de marktleider op het gebied van actiecamera’s, vaak populair onder extreme sporters. DJI is marktleider op het gebied van drones, ook vaak populair onder extreme sporters (maar ook veel anderen). Hoewel het GoPro’s core business is, heeft DJI al jaren een goede trackrecord wat betreft zijn eigen actiecameralijn DJI Osmo. Laten we de twee nieuwe producten van beide merken naast elkaar houden. Het is een moeilijke vergelijking omdat GoPro geheel tegen traditie in voor een launch van drie camera’s is gegaan. Er is ook een Mini-variant en een vloggervariant met microfoon, maar om het zo eerlijk mogelijk te houden zetten we de gewone GoPro Hero 11 Black naast de DJI Osmo Action 3.



Formaat GoPro Hero 11 Black weegt 154 gram en meet 7,1 bij 5 bij 3,5 cm in grootte. DJI Osmo Action 3 is 0,5 centimeter minder hoog en net iets lichter, al is dat maar 9 gram. Het verschil is echter verwaarloosbaar, dus hier moet je het niet van hebben. Camerasensor GoPro Hero 11 Black heeft een 1/1,9 inch camerasensor en daarmee kun je foto’s maken tot 27 megapixel en video’s tot 4K (60 frames per seconde). Ook DJI Osmo Action maakt 4K-video’s, maar kan dat op 120 frames per seconde doen. Echter is de sensor wat kleiner, waardoor er minder licht naar binnen valt (en er eerder ruis in je foto’s kan ontstaan). De sensor is 1/1,7 inch. 120 frames per seconde is een grote plus, maar een camerasensor die groter is, die is dat ook. Scherm Het achterscherm dan. Dat van GoPro Hero 11 Black is niet anders dan die van eerdere varianten. Wat betekent dat je een aanraakschermpje hebt aan de achterzijde waarmee je je beelden kunt terugkijken. DJI heeft hier wel geïnnoveerd: het biedt een dubbel aanraakscherm. Het idee hierbij is dat je instellingen kunt aanpassen terwijl je ondertussen de beelden bekijkt.

Stabilisatie GoPro belooft een flinke verbetering in HyperSmooth, het toch al heel indrukwekkend goed werkende stabiliseringssysteem van het merk. Race je met je ski’s over een paar stenen op de piste, dan zal je dat aan je video bijna niet merken: hobbels worden helemaal soepel en smooth gemaakt. Je kunt zelfs je beelden horizontaal houden, terwijl de camera een volledig rondje draait. Dat gaat heel ver: je kunt hem aan je arm slingeren en het beeld blijft -als je dat wenst- horizontaal. Grappig genoeg gaat DJI juist minder voor horizontaal: het lijkt het hele YouTube-idee achter zich te laten en maakt het ook mogelijk om vette verticale beelden te maken, die je bijvoorbeeld op TikTok of Instagram Reels kwijt kunt. Echter heeft GoPro ook een 8:7 videomodus, waarmee je ook verticale uitsnedes kunt maken. op dit gebied lijkt GoPro toch net iets beter beslagen ten ijs te komen. Batterij Osmo Action 3 heeft een batterij met een capaciteit van 1770 mAh waarmee je maximaal twee uur kunt filmen. De batterij en camera kunnen functioneren in temperaturen tot min twintig. Opladen naar 80 procent is gefikst in 18 minuten. GoPro belooft maximaal 137 minuten batterijduur als je op 1080p in 30 fps filmt: maar 80 minuten wanneer je 5,3K films op 30 frames per seconde. Hoe snel hij weer is opgeladen, daarover wordt niet gerept. Wel belooft GoPro in twee uur een volle batterij te hebben.

De kosten GoPro Hero 11 Black kost 550 euro, tenzij je voor 50 euro per jaar een abonnement afneemt op cloud storage (en vervangingsservice): dan kost het apparaat 400 euro. Wil je de vloggereditie, dat is de gewone camera met die creatortoevoegingen zoals de microfoon, dan ben je 780 euro kwijt. Houd je het liever wat kleiner, dan is er de GoPro Hero 11 Black Mini à 450 euro. Osmo Action 3 kost 359 euro, maar er is ook een adventurepakket met camera, drie batterijen, een hoes, twee adapters en een bevestigingspunt van 459 euro. Kortom, de Osmo Action 3 van DJI is aanzienlijk goedkoper. De winnaar Wie wint qua specificaties hangt erg af van wat je al hebt en wat je nu zoekt. Wil je niet al te veel geld uitgeven, dan is Osmo zeker geen slechte keuze, maar GoPro is en blijft toch de ongekroonde koning van de actiecamera's. De stabilisatie is heel goed, je kunt eventueel accessoires en batterijen van eerdere GoPro's gebruiken en er zijn verschillende types te kiezen. We hebben echter een heel belangrijk facet niet kunnen beoordelen: de ervaring met de camera's. Maar qua specificaties lijkt GoPro het vooral qua software te winnen.