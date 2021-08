​GoPro Hero 10 Black: wat we tot nu toe weten

GoPro-camera’s worden door hun stevige bouw en compactheid vooral gebruikt door sporters, waaronder snowboarders, bergbeklimmers en rafters. De camera’s kunnen goed tegen schokken, tegen water en tegen stof, wat ze goede reismaatjes maakt. Soms worden er uit het water GoPro’s opgevist die na tijden nog steeds functioneren. Het nieuwe exemplaar is zelfs waterdicht tot 10 meter, al was dat ook het geval bij de vorige. De camera-stabilisatie van GoPro zijn wel verbeterd: HyperSmooth 4.0 en TimeWarp 3.0 zijn te vinden op het apparaatje.

We zien dan ook niet heel spannende wijzigingen, maar wel een krachtigere processor (GP2), uit de koker van GoPro zelf. Dit zou een flinke verbetering moeten zijn ten opzichte van de 9 Black. Er is ondersteuning voor het schieten van 5,3K video’s op 60 frames per seconde. Je kunt ook video’s maken in 4K op 120 frames per seconde. Dit kun je bijvoorbeeld goed inzetten als je slow-motion-shots wil maken, wat natuurlijk uitgelezen shots zijn voor GoPro-gebruikers.

Het is gelukt om beelden te bemachtigen van de nieuwe GoPro-videocamera. De actiecam is volledig gelekt, meldt WinFuture . Het is een redesign van de GoPro Hero 9 Black, die vorig jaar verscheen.

2,7K video's

Het nieuwe exemplaar zal waarschijnlijk gepaard gaan met vooral visuele verbeteringen aan de beelden die je schiet. Zo is het ook mogelijk om 2,7K-video’s te maken en 240 frames per seconde. De fotoresolutie wordt opgeschroefd van 20 naar 23 megapixel en dat betekent dat je de camera niet alleen voor video’s kunt gebruiken, maar ook steeds beter voor goede foto’s. Er zijn nog steeds veel mobiele telefoons die betere foto’s schieten, want GoPro is wel echt bedoeld voor video’s, maar het is toch handig dat ook die functionaliteit wordt verbeterd.

Het is nog niet bekend wat deze nieuwe camera moet gaan kosten, maar de kans is groot dat het apparaat meer dan 400 euro kost. Je hebt er dan nog geen abonnement bij. GoPro gaat deze nieuwe GoPro Hero 10 Black ongetwijfeld aankondigen tijdens een event ergens in de komende weken, dus we houden onze oren gespitst.