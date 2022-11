DJI onthult goedkopere versie van de Mavic 3

De camera van de Mavic 3 Classic filmen in 5,1K met 50fps, 4K op maximaal 60fps en 1080p met 60fps. Je kunt er ook slowmotion video’s mee maken, in 4K met 120fps op 1080p met 200fps. Foto’s en video kunnen rechtstreeks van de drone naar een mobiel apparaat worden gedownload met snelheden tot 80 MB per seconde bij gebruik van WiFi 6, zonder verbinding te maken met de afstandsbediening.

In ruil voor het lagere prijskaartje moet je natuurlijk wel wat specificaties inleveren, maar dat valt nog best mee. Zo heeft de Mavic 3 Classic dezelfde 4:3 CMOS 20-megapixelcamera, O3 Plus-transmissiesysteem en een maximale vliegtijd van 46 minuten. Hij ‘mist’ wel de telelens die de Mavic 3 wel heeft.

Drones zijn hot. Je kunt er geweldige foto’s en video’s mee schieten. Voor de echt goede exemplaren, zoals die van DJI, moet je wel nog altijd behoorlijk diep in je beurs graaien. DJI komt potentiële drone kopers nu iets meer tegemoet met de onthulling van de Mavic 3 Classic . Dit is een ietwat betaalbaardere variant van de Mavic 3.

Veiligheidsfuncties tijdens vliegen

De Mavic 3 Classic heeft ook een aantal veiligheidsvoorzieningen om piloten te helpen gevaren in de lucht te vermijden. De drone kan onafhankelijk routes plannen om gevaren en obstakels te vermijden. Daarvoor zorgen de acht visuele sensoren. Die geven informatie door aan een APAS 5.0-systeem voor het vermijden van obstakels. Het Return To Home-systeem kan automatisch naar de beste route terug naar het startpunt navigeren. Daarvoor scant de drone de lokale omgeving binnen een straal van 200 meter.

Als je van plan bent om in een drukke omgeving te vliegen, is de Mavic 3 Classic uitgerust met een AirSense ADS-B-ontvanger om nabije vliegtuigen en helikopters te detecteren die ADS-B-signalen uitzenden. Het GEO 2.0-geofencingsysteem van DJI geeft dronepiloten een heads-up over potentiële vluchtgevaren in het gebied en informatie over lokale luchtruimbeperkingen.

Ook handig om te weten. De Mavic 3 Classic valt ook in Euripa in de nieuwe A1 Open Category. Je hebt dus geen vliegbrevet voor drones nodig om er mee te mogen vliegen.

Zo’n 300 euro goedkoper

De Classic is namelijk zon 600 dollar goedkoper dan zijn duurdere broer. Je kunt de Mavic 3 Classic al kopen voor 1469 dollar. De instapprijs van de gewone Mavic 3 start bij 2049 dollar. In Nederland kun je die op dit moment kopen voor rond de 1900 euro.

Een officieel Europees prijskaartje voor de Mavic 3 Classic ie er ook al: 1599 euro. Koop je hem in combinatie met de RC controller, dan komt er 150 euro bij. Daarmee is het prijsverschil met de standaard Mavic 3 bij ons dus minder groot dan in de VS.