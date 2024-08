DJI Neo gelekt: kleinste, betaalbare drone van DJI

De nieuwe drone van DJI lijkt eraan te komen. Het gaat om een vrij innovatief exemplaar, want DJI Neo zou de lichtste budgetdrone van het merk zijn tot nu toe. De drone kan video schieten in 4K en je kunt een prijs van rond de 250-300 euro verwachten.

DJI Neo

DJI Neo weegt maar 135 gram en dat lichter dan de DJI Mini SE van 249 gram. De drone is voorzien van propellor-halo’s, wat betekent dat je hem iets minder voorzichtig hoeft te gebruiken dan normaal. Natuurlijk is voorzichtigheid altijd handig, maar dankzij de cirkels om de propellers heen ben je in ieder geval als je tegen iets aanvliegt niet meteen je propeller kwijt. Er zijn verschillende vluchtmodi om te kiezen en er lijkt ook een joystick voor beschikbaar te komen.

Deze kleine drone zou vanuit je hand kunnen opstijgen en er zou zelfs AI-tracking opzitten van een onderwerp om te filmen. Dat zou het een stuk makkelijker maken om een goede selfie van boven te schieten. Klinkt allemaal tof, maar wat we precies van het apparaat kunnen verwachten is nog onduidelijk. En dan doelen we vooral op de essentiële informatie zoals de batterijduur en hoe ver het apparaat kan vliegen.

DJI Neo – first specs: 135 grams, AI subject tracking, 4K Ultra-stabilized, 3 batteries in the Fly more combo. Price only 329? These will sell like hot cakes. pic.twitter.com/5Lm8AUScDA — Jasper Ellens | X27 (@JasperEllens) July 31, 2024

Hello #DJINeo, this Mini 5 is obviously made to be the successor of the DJI Spark with direct QuickShots and one click flying. If these pictures are real, I think release is a matter of weeks. Hopefully it will fly FPV aswell. Follow for more leaks. Cheers! pic.twitter.com/kKZYa1hyXJ — Jasper Ellens | X27 (@JasperEllens) July 31, 2024

Fly More Combo

Een Nederlandse dronespecialist genaamd Jasper Ellens, die vaker in die categorie lekt kwam op de proppen met de eerste afbeeldingen van het apparaat. Bij Walmart lekte er informatie over deze DJI Neo, die in een Fly More Combo zit met extra batterijen, een schoudertas en een oplaadhub. Die variant van deze gadget kost 329 dollar, wat waarschijnlijk tussen de 325 en 350 euro is.

Afwachten dus tot DJI zelf een aankondiging doet. We hebben nog niets gehoord van het merk zelf, maar er zijn mensen die beweren dat dit een kwestie is van een paar weken max.