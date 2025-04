Je eerste autoverzekering afsluiten? Zo kies je wat écht bij je past

Je hebt je eerste auto gekocht – gefeliciteerd! Een nieuwe fase van vrijheid begint. Maar met die vrijheid komt ook verantwoordelijkheid. Een goede autoverzekering afsluiten is geen bijzaak; het is een belangrijke keuze die invloed heeft op je portemonnee én je gemoedsrust. Maar hoe weet je welke verzekering bij jou past? Spoiler: dat hangt sterk af van jouw levensstijl en rijgedrag.

De enige verzekering die je móet hebben: WA

Wist je dat het in Nederland wettelijk verplicht is om je auto minimaal WA (Wettelijke Aansprakelijkheid) te verzekeren? Dit is de basisverzekering die schade aan anderen dekt als jij die veroorzaakt. Zonder WA-verzekering mag je simpelweg de weg niet op – en je riskeert een flinke boete.

Meer weten over deze wettelijke verplichting? Check de officiële uitleg van de Rijksoverheid.

Woon je in de stad of juist landelijk? Je woonplek bepaalt meer dan je denkt

Als je in hartje Amsterdam of Rotterdam woont, is de kans op schade of diefstal simpelweg groter dan wanneer je in een rustig dorp rijdt. Verzekeraars weten dat ook en stemmen hun premies daarop af. In de stad betaal je meestal wat meer voor je verzekering, juist vanwege dat verhoogde risico.

Daarnaast zijn er in de stad vaak andere risico’s: meer verkeer, krappe parkeerplekken, en zelfs kleine schades zoals een kras van een fietser komen vaker voor. Woon je landelijk? Dan heb je misschien weer meer kans op botsingen met loslopende dieren of gladde wegen in de winter.

Tip: Geef bij het aanvragen van een verzekering altijd je juiste postcode door. Zo krijg je een premie op maat, afgestemd op jouw situatie.

Hoe vaak je rijdt heeft invloed op je dekking én premie

Gebruik je je auto vooral in het weekend voor familiebezoek of een dagje uit? Of ben je elke dag onderweg naar werk, sportschool of studie? Hoe vaker je rijdt, hoe groter de kans op schade en dat beïnvloedt je verzekeringskeuze. Een verzekeraar wil altijd vooraf weten hoeveel kilometers je ongeveer per jaar rijdt.

Voor iemand die dagelijks de snelweg op gaat, kan een uitgebreidere dekking zoals WA+ of Allrisk veel verstandiger zijn. Je bent dan verzekerd voor schade door bijvoorbeeld storm of diefstal (WA+) of ook voor schade aan je eigen auto, zelfs als het jouw fout was (Allrisk).

Rijd je slechts af en toe? Dan kun je mogelijk besparen door voor een WA-verzekering te kiezen.

Alleen op pad of vaak met passagiers? Denk aan extra zekerheid

Ga je vaak met vrienden op roadtrip of breng je regelmatig kinderen naar school of sport? Dan kan een inzittendenverzekering handig zijn. Deze aanvullende dekking zorgt ervoor dat jij en je passagiers verzekerd zijn voor letselschade of schade aan spullen bij een ongeluk, ongeacht wie de schuldige is.

Het is een relatief goedkope uitbreiding die vooral rust geeft als je wel eens mensen meeneemt in je auto.

Is je auto nieuw of tweedehands? Dat bepaalt welke dekking slim is

Of je net een gloednieuwe bolide uit de showroom hebt gehaald of een fijne tweedehands auto via Marktplaats hebt gescoord, maakt een wereld van verschil voor je verzekeringskeuze.

Een nieuwe auto vertegenwoordigt vaak een hogere waarde en is gevoeliger voor dure reparaties. Daarom kiezen veel mensen in dit geval voor een Allrisk-verzekering. Die dekt ook schade aan je eigen auto als jij zelf een ongeluk veroorzaakt. Dat is superhandig als je nog wat minder rijervaring hebt.

Bij een oudere of goedkopere auto is het vaak niet rendabel om Allrisk te verzekeren. De premie ligt dan relatief hoog ten opzichte van de waarde van de auto. Een WA+ verzekering, die ook schade door diefstal of storm dekt, is dan meestal een betere (en goedkopere) optie.

Praktische tip: Vraag jezelf af: Zou ik het zonde vinden als ik deze auto zelf total loss rijd en niets vergoed krijg? Als het antwoord ja is, overweeg dan Allrisk.

Waarom schadevrije jaren goud waard zijn

Verzekeraars belonen veilig rijgedrag. Voor elk jaar dat je schadevrij rijdt, bouw je schadevrije jaren op. Die leveren je korting op je premie op. Dit heet de no-claimkorting, en die kan oplopen tot wel 80%.

Begin je net met autorijden, dan start je meestal op 0. Zodra je een jaar rijdt zonder schade te claimen, klim je één treetje omhoog op de bonus-malusladder. Maar let op: een schadeclaim kan je zomaar 5 schadevrije jaren kosten, wat je premie weer flink verhoogt.

Flexibel, goedkoop of all-in geregeld? Jij kiest wat bij je past

Net als bij een telefoonabonnement kun je ook bij autoverzekeringen kiezen uit verschillende ‘pakketten’. De ene verzekeraar richt zich op lage premies met een minimale dekking, terwijl een ander juist alles uit handen neemt zoals vervangend vervoer tot persoonlijke schadebehandeling.

Het aanbod aan autoverzekeringen is groot en de verschillen zijn soms lastig te overzien. Gelukkig hoef je het niet alleen te doen. Ben jij iemand die het liefst alles snel online regelt? Of wil je graag persoonlijk contact en advies?

Op alpina.nl/autoverzekering vergelijk je verschillende autoverzekeringen makkelijk online maar krijg je ook advies dat echt bij jouw situatie past als je belt met een adviseur.

Of je nu gaat voor zekerheid, gemak of de scherpste prijs; een goede keuze begint bij goede informatie.

[Fotocredits – © Di Studio – Adobe Stock]