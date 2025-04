Zelfrijdende auto komt vast te zitten in de McDrive

Het gebeurde Frans Bauer ooit met een limousine, maar in Amerika heeft een gewone personenauto het voor elkaar gekregen: vast komen te zitten in de McDrive. Het gaat niet om een auto met menselijke bestuurder. Het gekke is dat het zelfs niet gaat om een auto waar überhaupt een mens in zat.

Een robottaxi van het bedrijf Waymo kwam in Santa Monica vast te zitten toen hij een uitstapje maakte naar fastfoodketen Chick-fil-A. Deze KFC-achtige fastfoodrestaurants hebben net als McDonald’s een McDrive, of drive-through. Op zich kun je in zo’n situatie maar een kant op, dus je zou denken dat het niet zo moeilijk was, maar een Waymo had er duidelijk veel moeite mee: hij kwam vast te zitten.