Waymo start autonoom rijden tests op snelwegen

Het is eigenlijk geen nieuws meer dat we in het verkeer uiteindelijk steeds meer zelfrijdende auto’s en vrachtwagens gaan tegenkomen. De grootste struikelblokken zijn het aanpassen van de wegenverkeerswetten, de aansprakelijkheid bij ongevallen – die zicht als het goed is uiteindelijk nauwelijks nog zullen voordoen – en de acceptatie van de consument. De techniek om auto’s volledig autonoom te laten rijden is al lang klaar en wordt in sommige landen ook al volop getest. De Waymo One is een van die zelfrijdende auto diensten die in de VS al miljoenen autonome kilometers afgelegd heeft. Binnenkort start Waymo een volgende (test)fase. Dan gaan de zelfrijdende bolides in Phoenix en omgeving ook autonoom de snelweg op.

Miljoenen autonome kilometers

Met Waymo One zijn de afgelopen jaren al tienduizenden passagiers veilig op hun bestemming aangekomen in San Francisco, Phoenix en Los Angeles. Tot nu toe mogen de zelfrijdende auto’s van Waymo One echter nog geen gebruikmaken van autosnelwegen. Daar komt binnenkort, in Phoenix, verandering in. De afgelopen jaren heeft het bedrijf uitgebreid getest met autonoom rijden over snelwegen, zowel met personenauto’s als vrachtwagens.

De nieuwe fase wordt, zo meldt Waymo, stapsgewijs uitgerold. In eerste instantie zullen alleen medewerkers van Waymo zelf de nieuwe autonome rijervaring op snelwegen kunnen testen. Met hun ervaringen en feedback wordt vervolgens de dienst verder geoptimaliseerd en uitgebreid naar de gewone consument.