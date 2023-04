3 grote problemen waar robottaxi's mee kampen

Het lijkt allemaal zo eenvoudig: de technologie is ver genoeg, waarom hebben we nog niet overal robottaxi’s? In Nederland zien we er eigenlijk nog niets van, maar er zijn wel degelijk steden die al flink testen met robottaxi’s. En dat gaat lang niet altijd goed. Zo lopen de robottaxi’s tegen allerlei problemen aan.

Ze veroorzaken aanrijdingen door softwareproblemen Hoewel robottaxi’s veel voordelen hebben en er ook relatief weinig verstoringen op straat zijn door de autonome taxi’s, is het wel zo dat als er eenmaal een probleem is, dit vaak grootschaliger is en moet worden aangepakt. Zo heeft het merk Cruise afgelopen vrijdag nog 300 robottaxi’s teruggeroepen nadat er eentje in de achterkant van een stadsbus is gereden. Natuurlijk is het heel goed dat dit gebeurt en er ligt een flink vergrootglas op deze business, maar het is wel meteen een tegenvaller dat er weer 300 taxi’s minder beschikbaar zijn.

Leren van incidenten is niet genoeg San Francisco is dé stad waar zelfrijdende taxi’s worden getest. Verschillende bedrijven hebben hier autonome taxi’s rondrijden en waar dat in de meeste gevallen goed gaat, zijn er sinds september vrij veel problemen geweest. Meestal zijn het wel aanrijdingen of problemen op lage snelheid, zoals toen een bus laatst een Waymo-taxi recht op zich af zag komen en moest stoppen om te zorgen dat de taxi niet tegen hem aanknalde. Bedrijven zeggen dat ze van elk incident leren, maar het boezemt de burgers inmiddels wel angst in. Ook al zijn er duizenden ritjes die goed gaan, tussen mei en december zijn er 92 ongeplande stops gemaakt door dit soort auto’s. Dat zouden er veel minder moeten zijn. Het is natuurlijk vallen en opstaan, dat is logisch, maar wanneer dit niet goed gaat, heeft dat meteen enorme invloed op de publieke opinie over deze verder heel goede uitvinding.

Grote bedrijven stappen uit Uber heeft in 2020 zijn afdeling autonoom rijden verkocht aan Aurora. En niet voor een fijn bedrag: voor de helft van wat het een jaar eerder nog waard zou zijn. Uber was altijd een van de voorlopers op het gebied van robottaxi’s, wat het extra opvallend maakt dat het ermee stopt. Uber heeft gezegd dat het niet is dat het niet in zelfrijdende voertuigen gelooft. Waarschijnlijk heeft Uber last van hetgeen we allemaal last van hebben: we ontdekken dat autonome taxi’s veel uitdagender zijn dan werd gedacht. In 2015 had iedereen er nog alle vertrouwen in, maar nu we weten dat het veel complexer is dan gedacht, en veel meer geld gaat kosten, is het voor bedrijven toch wat minder aantrekkelijk. Dat is jammer, want 90 procent van de ongelukken met auto’s ontstaat door menselijk falen en dat is iets wat autonome voertuigen kunnen oplossen. Als het maar echt geen fouten maakt, en nu blijkt dat dat dus heel soms wel het geval is, maar ook dat het qua testmogelijkheden toch voor veel overheden nog moeilijk is om toe te geven aan robottaxi’s, wordt het alles toch een stukje minder aantrekkelijk en dat merk je aan bijvoorbeeld een Uber.

De toekomst van autonome taxi's Tegelijkertijd is het vrij normaal dat technologie flink wordt getest, dus het is niet vreemd dat dit op deze manier gaat. En juist omdat dit soort apparatuur echt in het openbaar moet worden getest, valt het vooral meer op. Veel technologische gadgets en ontwikkelingen hebben jarenlange testperiodes gehad, alleen blijft dat meestal achter gesloten deuren. Uiteindelijk zijn autonoom rijdende taxi’s nog steeds geen slecht idee, maar we moeten het tijd gunnen om door te ontwikkelen. En niet alleen wij als buitenstaanders, de bedrijven die in deze business zitten moeten dat ook willen, want er gaat veel geld mee gemoeid.