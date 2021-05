Baidu stuurt eerste écht zelfrijdende taxi’s de straten van Beijing in

De Chinese techgigant Baidu heeft afgelopen weekend de eerste écht zelfrijdende Apollo taxi’s de straten van Beijing in gestuurd. Tot nu toe waren de zelfrijdende taxi’s wel al meerdere keren getest, maar dan zat er altijd nog een chauffeur achter het stuur die, mocht dat nodig zijn, in kon grijpen. Die chauffeur is er overigens nog steeds, maar in de tien taxi’s die nu in gebruik genomen zijn, zitten zij op de passagiersstoel.

Bereik van drie vierkante kilometer

De zelfrijdende taxi’s van Apollo opereren nog wel in een zeer beperkt gebied van amper drie vierkante kilometer, in het Shougang Park. Daar zijn acht passagiershaltes waar passagiers kunnen worden opgepikt en afgezet. Feitelijk is het dus niet veel meer dan een zeer lokale busdienst, maar dan met auto’s en zonder chauffeur. Elk ritje heeft een vast tarief van 30 Yuan, ongeveer 4 euro. Passagiers mogen niet jonger zijn dan 18 en niet ouder dan 60.

Het park waar de zelfrijdende taxi’s opereren is een toeristische trekpleister en daarom relatief druk, zeker in de weekenden. Het feit dat daar veel mensen kriskras rondlopen en de straat oversteken, ook op plekken waar geen zebrapaden liggen, is een extra uitdaging voor de zelfrijdende taxi’s, meldt AP.