​In San Francisco rijden robottaxi's rond - nog niet autonoom

Robottaxibedrijf Waymo heeft het voor elkaar. In het drukke centrum van San Francisco rijden robottaxi’s rond die echte mensen op hun plaats van bestemming moeten krijgen. Gratis, veilig en autonoom. Dat is bijzonder, want vooralsnog zijn tests met zelfrijdende auto’s alleen besteed aan de woestijn.

Van Arizona naar San Francisco

In de woestijn is een auto-ongeluk met een zelfrijdende uiteraard net zo verschrikkelijk -of zonde-, maar de kans dat er veel gewonden vallen is kleiner. Er zijn minder mensen, minder complexe verkeerssituaties en je komt vaak kilometers lang alleen maar weg tegen. Geen wonder dus dat alle tests met autonome auto’s in woestijngebieden plaatsvinden. In Amerika is dat bijvoorbeeld Arizona.

Het is taxibedrijf Waymo (van Google) gelukt om toestemming te krijgen om een dienst aan te bieden met robotauto’s die klanten op hun bestemming brengen in de grote stad San Francisco. De taxidienst heet Waymo One en het is voor het eerst dat hij in zo’n druk stedelijk gebied mag rijden, nadat hij eerder in wat gewone buurten in Phoenix Arizona rondreed.