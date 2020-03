Baidu verslaat Waymo door praktisch foutloos autonoom te rijden in Californië

Het Chinese Baidu meldt het minste aantal menselijke interventies gedurende hun tests met autonoom rijdende voertuigen op openbare weg in Californië. Het Amerikaanse ministerie voor Verkeer gaf onlangs rapporten vrij waarin alle aanbieders worden vergeleken.

Dit is significant, omdat het Baidu hiermee voor het eerst Google’s Waymo heeft verslagen op dit onderdeel. Waymo wordt gezien als de absolute leider op het gebied van het autonoom rijden.

Californië



De staat Californië eist rapportage van bedrijven die autonome voertuigen testen op Californische wegen. Een belangrijke metric in deze rapportage is de het aantal kilometers dat autonoom wordt afgelegd en hoe vaak de menselijke bestuurder moet ingrijpen gedurende die ritten.

Baidu rapporteerde vorig jaar 173 280 gereden kilometers met in totaal 6 ingrepen in vier voertuigen. Dit komt neer op 0.0035 ingrepen per autonoom gereden kilometer, de laagste ratio van alle partijen vermeld in het rapport.

Het percentage daalde aanzienlijk ten opzichte van een jaar geleden, toen Baidu 4,86 ingrepen per 1.000 zelfrijdende kilometers rapporteerde. Dat teleurstellende getal werd destijds toegeschreven aan de snelle uitbreiding van hun capaciteit de afgelopen drie jaar.

Robocars



Waymo reed opnieuw de meeste kilometers door vorig jaar met 153 “robocars” zo’n 2,32 miljoen kilometer af te leggen in Californië. Gemiddeld vond er elke 21 150 kilometer een menselijke interventie plaats, tegenover elke 28 880 kilometer voor Baidu.

In felle taal postte Waymo woensdag een reeks tweets met de vraag of de statistieken tot nuttige inzichten leiden, mede doordat Waymo het merendeel van hun autonoom gereden kilometers buiten Californië aflegt.

Waymo zei in december dat het meer dan 1 500 maandelijkse actieve passagiers heeft voor hun robotaxi pilot Waymo One in Phoenix, Arizona en omgeving.

Testomgeving



Het is overigens niet verplicht voor bedrijven om de testomgeving te vermelden waarin een ingreep heeft plaatsgevonden. Verkeersomstandigheden kunnen immers variëren tussen druk stadsverkeer en lege snelwegen. Op afgelegen landweggetjes kilometers maken zal nooit tot veel algorithmische fouten leiden.

Daarnaast uiten spelers kritiek op het feit dat er geen consensus is over wat eigenlijk wordt verstaan onder menselijke interventie. Dat neemt niet weg dat het aantal interventies gedeeld door de autonoom gereden kilometers dé metric is om bedrijven met elkaar te vergelijken. In het verleden werd het relatief lage aantal ingrepen aangewend om marktleiderschap toe te schrijven aan Waymo.

Afgezien van Baidu nestelden zich vier andere Chinese bedrijven in de top 10.

Het door Alibaba gesteunde AutoX rapporteerde één ingreep per 17 094 kilometer en noteerde daarmee een vierde plaats, gevolgd door Pony.ai met één interventie per 10.360 kilometer.

Didi noteerde één ingreep per 2 456 kilometer, en PlusAI, een ontwikkelaar van zelfrijdende vrachtwagens had elke 1 505 kilometer een menselijke ingreep nodig.

Photo by Paul Hanaoka on Unsplash