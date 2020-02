Chinese zelfrijdende bussen komen naar Europa

De Griekse stad Trikala is bescheiden in omvang, maar staat inmiddels bekend als Griekenlands slimste stad. Naast slim parkeren en gratis wifi maakt de stad zich nu op voor de nieuwste generatie autonoom rijdende stadsbussen, geleverd door de firma Weichai uit China.

In Europa

Het is de eerste keer dat in China gebouwde autonome voertuigen op Europese wegen zullen verschijnen.

De bussen kunnen zonder inmenging van een bestuurder zich door het Griekse stadsverkeer manoeuvreren. De bussen kunnen van hun vaste routes afwijken om passagiers (praktisch) voor hun eigen deur af te zetten. Het systeem werkt middels 5G-netwerken om snel en effectief te communiceren met een zenuwcentrum op de achtergrond.

Weichai moest het opnemen tegen Europese fabrikanten die de bussen ook wilden leveren. Volgens de beslissingsmaker was Weichai’s voorsprong qua technologie en knowhow van uiteindelijk doorslaggevend.

Het project ontving financiering van de Griekse overheid en de Europese Unie.

Weichai



Een team van vijf tot zeven ingenieurs van Weichai zal de introductie van de bussen begeleiden. Tijdens de eerste fase zal het team samenwerken met lokale ingenieurs om een route uit te stippelen. Deze fase zal naar verwachting twee tot drie maanden duren. Daarna vindt er een proefperiode van 6 maanden plaats waarin de bussen zich in het verkeer gaan begeven. Daarnaast worden er Griekse ingenieurs opgeleid om op termijn de Chinezen te vervangen.

Weichai Group is een Chinees staatsbedrijf dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling van dieselmotoren en voertuigen. Het bedrijf bedient klanten in 110 landen.

DeepBlue AI



Het in Shanghai gevestigde DeepBlue AI was ook betrokken bij het ontwerp en de productie van de voertuigen, vertelden mensen die bekend zijn met de kwestie.

Afgelopen juni vond er een DeepBlue-evenement plaats in Athene. Volgens de burgemeester van Trikala, Dimitris Papastergiou, bracht hij DeepBlue destijds op de hoogte van de plannen. Met de input van DeepBlue kwam het gehele project in een stroomversnelling.

In 2015 en 2016 had Trikala reeds een zelfrijdende bus, ook gefinancierd door de Europese Unie. Van de zeven steden die deelnamen, was Trikala de enige die het de voertuigen ook daadwerkelijk liet rijden. Uiteindelijk werden de bussen een toeristische trekpleister.