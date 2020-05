​Bang voor zelfrijdende auto’s? Leer jezelf er meer over

Ja, het is echt waar: mensen die meer weten over de technologie achter zelfrijdende auto’s hebben er meer vertrouwen in. Dit blijkt uit een onderzoek dat is gedaan onder 1.200 Amerikanen. We moeten er wel bij vermelden dat dit onderzoek is uitgevoerd door Partners for Automated Vehicle Education, maar dan nog zijn het indrukwekkende cijfers die onderschrijven dat meer weten over zelfrijdende auto’s ook zorgt voor meer vertrouwen.



Zelfrijdende Uber

48 procent van de respondenten gaf in het onderzoek aan nooit in een taxi of deeltaxi te willen stappen die zelfrijdend is. 20 procent liet weten niet te denken dat autonome voertuigen ooit veilig zouden zijn. Dat klinkt allemaal weinig positief. Komt het omdat mensen weten dat een zelfrijdende Uber een overstekende wandelaar doodde? Of dat Tesla’s Autopilot soms iets teveel controle neemt?

Nee. Vreemd genoeg schijnen de respondenten vaak helemaal niet (meer) te weten dat deze ongelukken zijn gebeurd. Meer dan de helft van de mensen weten niet dat Elaine Herzberg in Arizona overleed door een zelfrijdende Uber. Hetzelfde geldt voor de doden die zijn gevallen door Tesla’s Autopilot. Mensen zijn vaak sceptisch omdat ze niet zoveel weten over het onderwerp en dat blijkt ook hier het geval.

Parkeerassistentie

Drie van de vijf respondenten geeft aan meer vertrouwen te hebben als ze meer kennis hadden van hoe die zelfrijdende voertuigen werken. Ongeveer eenzelfde aantal mensen denkt dat een keer een ritje maken in een zelfrijdende bolide zou helpen. Wat misschien ook zal helpen is dat mensen al veel gebruik maken van technologieën die samenhangen met autonome auto’s: van de 1.200 man die aan het onderzoek meewerkte, hebben 678 een voertuig dat van een chauffeursassistentiesysteem gebruikmaakt. Dat betekent bijvoorbeeld automatische noodstoptech en parkeerassistentie.

Driekwart van die mensen geeft aan zich veiliger te voelen met de wetenschap dat de meeste andere voertuigen ook deze chaufeursassistentiesystemen hebben. Het lijkt erop dat vooral termen als autonoom voertuig, zelfrijdende auto en chauffeurloze auto mensen wat negatiever maakt. Sowieso zijn de vele benamingen en de verschillende chauffeursassistentiesystemen ook iets wat mensen verward over het autonoom rijden.

Meer vertrouwen kweken

Dat is iets waar de komende jaren zeker meer focus op moet zijn: duidelijk maken wat de mogelijkheden van een auto zoal zijn. Niet alleen om verwarring weg te nemen. Ook omdat het mensen positiever stemt. Niet alleen over autonoom rijden, maar ook de vele andere technologische innovaties die zich steeds vaker een weg banen naar onze bolides.