Zelfrijdende taxi van Waymo volledig vernield door menigte

Zelfrijdende taxi’s zijn geen goedkope auto’s. Ze zijn elektrisch, ze zijn voorzien van een hele batterij aan sensoren en het zijn ook nog vrij ruime, enigszins luxe bolides. Die dus ook nog eens mensen van a naar b kunnen brengen. Toch kan niet iedereen dat schelen. In Los Angeles heeft een menigte zodanig op een Waymo ingeslagen dat hij niet meer verder kon rijden.

Waymo in elkaar geslagen

Het ziet er triest uit, net als toen de robothond van Boston Dynamics bij wijze van test werd geschopt. Nu wist die zich prima staande te houden, maar als je met een elektrische step op een raam in slaat, dan wordt dat wel moeilijker. De auto mist daarnaast een deur en verschillende onderdelen liggen verspreid over de weg. Er zijn groepen die tegen de zelfrijdende taxi’s zijn en dit dat ook heel duidelijk laten merken. Er wordt regelmatig op de auto’s gespuugd, ertegen geprotesteerd en dus erger. Al is het niet onduidelijk of deze groep mensen het per se op de Waymo voorzien had om activistische redenen: het was al onrustig op straat. Hoewel de vandalen er goed ingepakt uitzagen, zijn ze waarschijnlijk toch wel herkenbaar gefilmd door de vele camera’s op het voertuig.

Waymo’s rijden volop rond in meerdere Amerikaanse steden, waaronder Los Angeles en San Francisco. Tesla zou ook graag snel zijn zelfrijdende taxi’s op de openbare weg beschikbaar maken, dus het worden eerder meer dan minder zelfrijdende bolides op de Amerikaanse weg. In Nederland is zo’n zelfrijdende taxi overigens de eerstkomende vijf jaar nog vrijwel ondenkbaar. In 2027 mag er pas weer serieus worden getest met autonoom rijden.