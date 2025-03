Vrouwen rijden niet meer in boodschappenwagentjes

Als we je vragen welke auto vrouwen voornamelijk tweedehands kopen, wat zou je antwoord dan zijn? Een Fiat 500 of een Mini Cooper misschien? Die auto’s zijn wel wat aan de dure kant. Een Upje of een Aigo dan? Nee hoor. Vrouwen rijden tegenwoordig allang niet meer allemaal in kleinere boodschappenwagentjes. Dames rijden in SUV’s en hatchbacks.

Vrouwen kiezen niet voor boodschappenwagentjes

De top 10 modellen die door vrouwen voornamelijk tweedehands worden gezocht, zijn volgens AutoTrack:

Volkswagen Golf Volkswagen Polo Volkswagen Tiguan Toyota Yaris Nissan Qashgai Ford Focus Renault Captur Ford Kuga Volvo XC40 Ford Fiesta

Een verrassende lijst, want er staan eigenlijk weinig echt kleine auto’s in. En dat is ook heel logisch. Vrouwen moeten ook de kinderen allemaal kunnen meenemen, en grote boodschappen voor de week halen. Dan is een grotere auto nu eenmaal beter. Het idee dat vrouwen graag een kleine auto rijden komt vaak voort uit bijvoorbeeld zuiniger willen rijden of angst om een grote auto in te parkeren.