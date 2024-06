8 redenen om de Q-Park parkeerapp te gebruiken

Rijd je rond in Amsterdam en weet je niet waar je allemaal kunt parkeren? Of heb je niet zoveel tijd om een parkeerkaartje te halen? Parkeren is een stuk makkelijker geworden sinds er apps zijn waarmee je dat heel eenvoudig kunt doen. Vooral een app waarmee je zowel in alle 140 Q-Park parkeergarages als op straat kunt parkeren, is dus erg handig. In dit artikel delen we 8 redenen waarom je de Q-Park parkeerapp echt niet mag missen.

Niet alleen voor parkeergarages

Je denkt bij Q-Park waarschijnlijk meteen aan grote parkeergarages, maar dat is zeker niet het enige waarvoor je de Q-Park parkeerapp kunt gebruiken. Je kunt er ook mee op straat parkeren, gewoon op je kenteken, in heel Nederland. Hierdoor kun je één app gebruiken voor meerdere vormen van parkeren.

De slagboom opent automatisch

Het voordeel aan de Q-Park parkeerapp is dat Q-Park je ook een beetje leert kennen. Als in: wanneer je aan komt rijden bij een garage, dan opent de slagboom automatisch op basis van kentekenherkenning. En start dus ook de parkeersessie automatisch: je kunt je raam dus gewoon dichthouden. Geen gedoe dus ook om een kaartje te pakken als je weer net iets te ver van de automaat afstaat. Ook als je uitrijdt: dan herkent hij wederom je kenteken en wordt je parkeersessie automatisch beëindigd en afgeschreven. Je komt dus niet meer in de buurt van een betaalautomaat.

Geen transactiekosten

Sommige parkeerapps zijn heel handig om te gebruiken, maar komen met een keerzijde: je moet soms tot wel 40 cent transactiekosten betalen per straat parkeersessie. Q-Park vraagt niet om zulke transactiekosten. Je betaalt bij Q-Park écht alleen je parkeerkosten.

Alleen betalen voor wat je echt gebruikt

Het is waarschijnlijk het grootste voordeel aan een parkeer-app: je hebt die stress niet meer van de tijd. Je betaalt echt voor wat je parkeert: zet je de auto ergens op straat neer, dan start je je parkeersessie en net voor je wegrijdt beëindig je hem. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je op zoek moet naar een parkeermeter en daar nog tijd voor nodig hebt. In de garage start en stopt je parkeersessie automatisch bij het in en uitrijden. Je zit altijd goed met een parkeer-app.

Prachtig papierloos

Al die parkeerkaartjes die eerst op je dashboard liggen, vervolgens een vervelende weerspiegeling in het raam geven wanneer je rijdt en uiteindelijk ergens onder een stoel eindigen: door een app te gebruiken voor parkeren hoef je geen papieren ticket meer neer te leggen en dat scheelt weer wat rotzooi in de auto. Plus, het scheelt ook uit een raampje moeten hangen bij het in en uitrijden van de parkeergarage, want je kenteken wordt gewoon gescand en je kunt zo doorrijden.

Multi-inzetbaar

Niet alleen is deze app multi-inzetbaar als het om parkeren op straat of in een garage gaat: je parkeert er ook zo lang mee als je wil. Of je nu even een uurtje de supermarkt ingaat (mits er bij straatparkeren geen maximale parkeerduur is ingesteld door de gemeente), of een hele dag op kantoor bent. Je kunt de app overal gebruiken waar je mag parkeren en dat betekent dat je altijd dichtbij je bestemming bent.

Geen parkeermeter nodig

Niet alleen heb je geen cash meer nodig, je hoeft ook niet meer op zoek naar een parkeermeter of in de parkeergarage naar een parkeerautomaat. Je hoeft niet meer te zoeken, niet meer in de rij te staan, niet meer te wachten op anderen en je kunt makkelijk en snel je auto parkeren en achteraf weer weggaan.

Een goed overzicht

De Q-Park parkeerapp biedt een duidelijk overzicht van locaties waar je geparkeerd hebt en de kosten die hieraan zijn verbonden. Als je dus inderdaad een dag parkeerde voor werk, dan kun je dat makkelijk declareren bij je werkgever omdat je het altijd in de parkeer-app kunt terugvinden. Ook handig als je bent vergeten hoe een bepaalde parkeerplek ook alweer heet.

De app van Q-Park is gratis te downloaden via de iOS App Store en Android Play Store. Je hebt hem binnen mum van tijd op je telefoon gezet, dus de volgende keer dat jij je auto parkeert, is het misschien de moeite waard om de Q-Park parkeerapp erbij te pakken voor alle bovenstaande gemakken.