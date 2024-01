Parkeren en opladen laat je straks over aan een robot

Bosch en Cariad denken dus dat hier een markt voor is. EV-eigenaren die liever niet zelf een vrije parkeerplaats willen zoeken en het opladen van hun elektrische bolide aan een robot over laten. Veel zal afhangen van het prijskaartje dat straks aan dit systeem gehangen wordt. Niet alleen voor de aanschaf ervan, als meerprijs voor de EV, maar ook de laad- en parkeertarieven. Die robots en de service zullen immers ook betaald moeten worden.

Zelf kun je tijdens het laad- en parkeerproces lekker blijven winkelen of in een restaurantje de innerlijke mens verzorgen, zonder dat je je verder ergens druk over hoeft te maken voor wat betreft je EV. Omdat de auto na het opladen eigenhandig, geholpen door het systeem en de robot van Bosch en Cariad, afgekoppeld wordt en de laadplek weer vrijmaakt, kun je ook niet worden bestraft met een boete, of straftarief, voor laadpaalkleven.

Het is een systeem waarmee je je EV automatisch kunt laten inparkeren bij een laadplek in een parkeergarage. Vervolgens zorgt een robot ervoor dat de lader aangesloten wordt en de accu van de EV opgeladen wordt. Is die accu vol, dan koppelt de robot de lader automatisch weer af en rijdt de auto zelfstandig naar een vrije parkeerplaats met behulp van het Cariad Automated Valet Parking systeem.

Tests in Duitsland

Het duurt nog wel even voordat het systeem van Bosch en Cariad in de praktijk uitgerold gaat worden. De oplaadrobot van Bosch en de Automated Valet Parking van Cariad worden momenteel uitgebreid getest. In de personeelsparking van Cariad in Ingolstadt testen de twee bedrijven het bestuurderloos parkeren met Automated Valet Parking, terwijl het bestuurderloos opladen met Automated Valet Charging wordt getest in de ontwikkelingsparkeergarage van Bosch in Ludwigsburg.

Overigens heeft Bosch het geautomatiseerde parkeersysteem wel al in de praktijk in gebruik genomen. Het is de eerste zelfrijdende SAE Level 4-parkeerservice die al ongeveer een jaar in gebruik is in de P6-parkeergarage van de luchthaven in Stuttgart. Bosch werkt intussen ook aan de implementatie van deze infrastructuurtechnologie in andere parkeergarages verspreid over Duitsland.

"Automatisering speelt een belangrijke rol in de mobiliteitsrevolutie en de overgang naar elektromobiliteit. Onze twee services – het geautomatiseerde parkeersysteem enerzijds en het geautomatiseerde laadsysteem anderzijds – maken de mobiliteitservaring heel wat aangenamer voor de gebruiker. Door het laadproces maximaal te vereenvoudigen maken we komaf met misvattingen over het bereik van elektrische auto's. Dat is essentieel voor een wijdverspreide aanvaarding van elektrische mobiliteit. Op die manier kunnen Bosch en Cariad parkeren en opladen nog efficiënter en makkelijker maken", aldus Manuel Maier, Vice President Cross-Domain Level 4 Parking Product Area bij Bosch.