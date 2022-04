Boete voor het onnodig bezet houden van laadpalen

Ah, Nederland en haar regeltjes. Soms kun je er gek van worden. De regel dat je met een elektrische auto niet meer onnodig bij een laadpaal mag blijven staan, zal voor veel EV-rijders als geroepen komen. Sommige gemeenten hebben een dergelijke regel al opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Maar er zijn ook wel enkele kanttekeningen bij te plaatsen. Hoe dan ook, vanaf nu kun je dus beboet worden wanneer je volledig opgeladen elektrische bolide onnodig bij een laadpaal staat. De boete bedraagt 95 euro, en dat is zonder de wettelijke administratiekosten.

Het is een laadpaal, geen lang parkeren plek

Je leest er her en der vaak over. EV-rijders die zich beklagen dat een laadpaal bezet gehouden wordt door een elektrische auto die al (lang) opgeladen is en dus plaats had kunnen maken voor de volgende groene energierijder. Het probleem speelt niet bij snelladers zoals die van FastNed, maar des te meer bij de (openbare) laadpalen die je op steeds meer plekken in steden, dorpen, bij winkelcentra en op andere parkeerplaatsen ziet.

Sommige EV-rijders vinden het wel handig, zeker als het druk is op de betreffende parkeerplaatsen, dat ze met hun elektrische bolide nog altijd een plekje kunnen vinden bij een laadpaal. Natuurlijk, dat mag en zolang je auto ook daadwerkelijk moet opladen is daar niks mis mee. Maar, wat als de auto opgeladen is en jij bent nog lang niet klaar met je boodschappen, of er is geen andere vrije ‘gewone’ parkeerplaats meer? Dan moet je in principe toch de laadpaal vrijmaken zodat een andere EV-rijder er gebruik van kan maken. Om op te laden dus, niet om er lekker even een paar uurtjes, met een ingestoken laadkabel, te parkeren.

95 euro boete dreigt

Enfin, vanaf nu kun je voor het onnodig bezet houden van een laadpaal in steeds meer gemeenten dus beboet worden. Zij passen daarvoor de APV aan. De boete, als je ‘gepakt’ wordt door de lokale handhavers, bedraagt doorgaans 95 euro (plus administratiekosten). Tsja, en dan is het voordeel van elektrisch rijden wel even teniet gedaan. Zoals gezegd, veel EV-rijders zullen daar blij mee zijn en het een terechte boete vinden.

Maar, er zijn ook situaties te bedenken waarbij het uitdelen van een boete misschien wat overdreven is. Stel, je hebt geen ‘eigen’ laadpaal, of walbox, aan huis maar er staat verderop in de straat wel een openbare laadpaal. Je komt ’s avonds thuis van een drukke werkdag en moet de volgende ochtend weer op pad. Dan wil je natuurlijk met een volle accu vertrekken.

Je zet je EV dus bij de openbare laadpaal en steekt de kabel in om op te laden. Een uur of zes later, het is dan midden in de nacht, is de accu vol. Dan moet je vanaf nu dus eigenlijk je auto verplaatsen zodat de laadpaal weer vrij is. Moet je dan de wekker zetten? Of neem je het risico dat later die nacht een (over)ijverige handhaver of agent voorbij rijdt en een bekeuring onder je ruitenwisser klemt?