Goedkoper parkeren voor EV’s

Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet wist dat er een ministerieel besluit voor nodig was om dit mogelijk te kunnen maken. Hoe dan ook, vanaf volgend jaar mogen gemeenten de parkeertarieven voor elektrisch en waterstof elektrisch aangedreven auto’s aanpassen. In de praktijk betekent dit dat het gemeentes vanaf dan vrij staat om het parkeren van een EV goedkoper te maken. Minister Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat noemt het een “extra instrument om te werken aan schone lucht en minder verkeersherrie in stad of dorp”.

Korting voor zero-emissie voertuigen

Op basis van artikel 225 van de Gemeentewet mogen gemeenten zelf bepalen waar en hoeveel zij in rekening brengen voor het parkeren van voertuigen binnen de gemeentegrenzen. Die regel geldt niet alleen voor de parkeerterreinen en -garages, maar ook voor parkeervergunningen. Schijnbaar was in de wet dus (nog) geen bepaling opgenomen die gemeenten de mogelijkheid geeft om de tarieven, afhankelijk van het type voertuig, aan te passen. Dat gaat nu dus veranderen.

Met het besluit van de minister krijgen gemeenten die mogelijkheid nu wel. Daarbij wordt wel duidelijk aangegeven dat een korting op de parkeertarieven alleen gegeven mag worden aan voertuigen die volledig schoon zijn, en dus geen schadelijke uitlaatgassen uitstoten. Dat zijn dus de elektrische en waterstof elektrische auto’s, waarvan er momenteel zo’n 300.000 in Nederland rondrijden. Gemeenten mogen zelf bepalen of en hoe zij die korting gaan verrekenen. Dat kan bijvoorbeeld via parkeerapps, of door een extra optie bij de parkeerautomaat in voeren.