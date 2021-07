​Altijd parkeren in de stad met de elektrische fiets of vouwfiets

Er zijn ongelofelijk veel apps en gadgets ontwikkeld om net dat ene vrije parkeerplekje in de stad te vinden. Of om te voorkomen te je te veel betaalt – of helemaal vergeet te betalen en zo een boete incasseert. Problemen die iedereen herkent die wel eens met de auto naar het centrum van een grote stad reist. De ‘gadget’ waarmee je al deze problemen in één keer oplost is natuurlijk al lang uitgevonden: de elektrische fiets. Veel geprezen omdat hij sneller is dan een gewone fiets en je zo makkelijk langere afstanden aflegt. Elektrische fietsen zijn dan ook al razend populair. Naast alle milieuvoordelen ishet feit dat je (bijna) overal makkelijk de fiets kunt parkeren zeker zo fijn. Wel zijn er een paar zaken waar je rekening mee dient te houden.



Alternatieven voor de auto

Een fiets is natuurlijk niet altijd een goed alternatief voor de auto. Sommige afstanden zijn zelfs voor de elektrische fiets wat gortig. Ook hier biedt een ‘oude bekende’ op twee wielen uitkomst: de (elektrische) vouwfiets. Op een afstandje van het centrum parkeer je in de meeste grote steden namelijk nog wel vaak gratis. Eventueel kun je met de auto tot daar rijden en haal je daar de vouwfiets tevoorschijn uit de kofferbak. De vouwfiets neem je ook makkelijk mee in het ov en dat is zelf gratis. Dus ook zo kom je op je bestemming.

Veiligheid

Er is natuurlijk één groot voordeel dat de auto heeft, als je dat parkeerplekje eenmaal hebt gevonden: veiligheid. Natuurlijk kan je auto beschadigd worden of zelfs gestolen worden, maar de kans daarop is niet heel groot. Moderne auto’s zijn bovendien uitgerust met allerlei snufjes die diefstal moeten voorkomen. Het goede nieuws: ook voor de fiets komen zulke snufjes steeds meer beschikbaar. Mocht je fiets toch gestolen worden, kun je de schade verhalen via een fietsverzekering. Zeker e-bikes worden in de regel verzekerd tegen diefstal, want die vertegenwoordigen nou eenmaal een hogere waarde.

Welke elektrische fiets kies jij?

Iedere fiets heeft andere rijeigenschappen en de een zit wat comfortabeler dan de ander. Let ook op het fietsstuur; het ene stuur geeft meer comfort dan het andere. Een M-stuur is bijvoorbeeld een prima stuur voor in de stad. Waar je ook op kunt letten is de rolmogelijkheid als de vouwfiets ingevouwen is. En wat is het gewicht als je hem moet dragen? De vouwbare stadsfiets heeft vaak wat grotere wielen dan de compactere versie, maar het rijcomfort is daardoor meestal wel iets groter. Er zijn ook hele speciale vouwfietsen, zoals de mountainbike of racefiets die je in kunt klappen. Genoeg mogelijkheden dus om het drukke autoverkeer te omzeilen en om overal mobiel te zijn.