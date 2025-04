Slate moet autowereld veranderen: met de meest basic bolide

Het is een vrij nieuw autobedrijf, maar het kan onder andere rekenen op een flinke kapitaalinjectie van Jeff Bezos. Het bedrijf zou een Transformer-achtige auto maken en mensen bekend met het project zeiden dat het de autowereld op zijn kop zou zetten. Nu is de eerste auto geïntroduceerd en lijkt dat niet helemaal te kloppen. Maar, misschien ook wel…

The Truck

Slate heeft zijn eerste auto officieel aangekondigd, nadat het eerder al verschillende auto’s in Amerikaanse steden had gezet. Het gaat om een elektrische pick-up in het grijs die geldt als een soort digitale detox. Er is geen touchscreen, geen stereo, het is de meest basic grijze pick-up, maar dus wel elektrisch. Hij heeft een actieradius van 240 kilometer en je kunt er met twee mensen in, niet meer.

Back to basics dus, maar dat is niet omdat Slate wil dat iedereen dezelfde standaard auto heeft. Integendeel: het streeft er juist naar om auto’s minder homogeen te maken. Niet meer dezelfde Tesla, niet weer dezelfde Volvo, maar juist een auto die DIY is. Slate biedt het canvas, die kan doen wat hij moet doen, het is aan de eigenaren van een Slate Auto om dan allerlei aanpassingen te doen.