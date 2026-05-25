AINetflixAutomotiveTechnologieTech in Asia
Alle channels
AdverterenVolg ons op Whatsapp
dji osmo 2 mobile

DJI stopt met de ondersteuning van deze populaire Osmo-gimbals

Gadgets25 mei , 16:39doorLaura Jenny
DJI heeft besloten om de Osmo-gimbals waarin je je smartphone kunt steken niet langer te ondersteunen. Osmo’s zijn bekend doordat ze volop door YouTubers worden gebruikt, al is dat wel vaak de cameraversie.

DJI OSMO Mobile 3 en 4

DJI stopt nu met de Osmo Mobile 3 en DJI Osmo Mobile 4. Per 3 augustus 2026 worden ze niet meer ondersteund. Je kunt je gimbal nog wel blijven gebruiken na die tijd, maar je krijgt geen onderhoud en technische ondersteuning meer. Het is geen verrassing, nadat DJI al sinds augustus 2021 geen Osmo Mobile 3’s meer maakt.

DJI zegt dat dat elektrische apparaten nu eenmaal een vaststaande levensduur kennen omdat technologie verandert, net als wat gebruikers willen. Maar het moge duidelijk zijn dat DJI door wil met slimmere en lichtere technologische snufjes. De Osmo Mobile 3 biedt 3-assenstabilisatie, ActiveTrack onderwerptracking, gebarenbesturing en dat met een goede batterijduur. Maar vooral is hij erg makkelijk in gebruik voor wie met zijn smartphonecamera wil filmen. De 4 introduceerde een magnetische manier om je telefoon te bevestigen en dat werkte wat sneller. Ook kwam er DynamicZoom en CloneMe Panorama bij kijken.

Osmo

Inmiddels zijn er wel meer geliefde opties om te filmen, dus niet met de smartphone. En wie wel met de smartphone filmt kan dankzij AI al rekenen op verregaande stabilisatie. Toch maakt DJI nog steeds Osmo Mobiles, zoals recent de Osmo Mobile 8P. Het voordeel is onder andere dat hij kan ronddraaien.
rokid glasses

AI-brillen winnen snel terrein na Google I/O en Gemini-hype

Gadgets
25 mei 2026
Mx Master 4 Logitech

Logitech MX Master 4 voelt straks letterlijk wat je doet in Windows 11

Gadgets
21 mei 2026
Robot

Figure AI's robots stelen de spotlight met hun werkskills

Gadgets
20 mei 2026
amazon echo

Zo ga je slim en verstandig met je Amazon Echo-speaker om

Gadgets
19 mei 2026

doorLaura Jenny

Deel dit bericht

Loading