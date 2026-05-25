DJI stopt nu met de Osmo Mobile 3 en DJI Osmo Mobile 4. Per 3 augustus 2026 worden ze niet meer ondersteund. Je kunt je gimbal nog wel blijven gebruiken na die tijd, maar je krijgt geen onderhoud en technische ondersteuning meer. Het is geen verrassing, nadat DJI al sinds augustus 2021 geen Osmo Mobile 3’s meer maakt.

Inmiddels zijn er wel meer geliefde opties om te filmen, dus niet met de smartphone. En wie wel met de smartphone filmt kan dankzij AI al rekenen op verregaande stabilisatie. Toch maakt DJI nog steeds Osmo Mobiles, zoals recent de Osmo Mobile 8P. Het voordeel is onder andere dat hij kan ronddraaien.