DJI heeft besloten om de Osmo-gimbals waarin je je smartphone
kunt steken niet langer te ondersteunen. Osmo’s zijn bekend doordat ze volop door YouTubers worden gebruikt, al is dat wel vaak de cameraversie.
DJI stopt nu met de Osmo Mobile 3 en DJI Osmo Mobile 4. Per 3 augustus 2026 worden ze niet meer ondersteund. Je kunt je gimbal nog wel blijven gebruiken na die tijd, maar je krijgt geen onderhoud en technische ondersteuning meer. Het is geen verrassing, nadat DJI al sinds augustus 2021 geen Osmo Mobile 3’s meer maakt.
DJI zegt dat dat elektrische apparaten nu eenmaal een vaststaande levensduur kennen omdat technologie verandert, net als wat gebruikers willen. Maar het moge duidelijk zijn dat DJI door wil met slimmere en lichtere technologische snufjes. De Osmo
Mobile 3 biedt 3-assenstabilisatie, ActiveTrack onderwerptracking, gebarenbesturing en dat met een goede batterijduur. Maar vooral is hij erg makkelijk in gebruik voor wie met zijn smartphonecamera wil filmen. De 4 introduceerde een magnetische manier om je telefoon te bevestigen en dat werkte wat sneller. Ook kwam er DynamicZoom en CloneMe Panorama bij kijken.
Inmiddels zijn er wel meer geliefde opties om te filmen, dus niet met de smartphone. En wie wel met de smartphone filmt kan dankzij AI al rekenen op verregaande stabilisatie. Toch maakt DJI nog steeds Osmo Mobiles, zoals recent de Osmo Mobile 8P. Het voordeel is onder andere dat hij kan ronddraaien.