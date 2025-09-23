23.09.2025
Hier mag je sowieso niet met je drone komen

By: Laura Jenny

Denemarken heeft gisteravond diverse vluchten geannuleerd door onbekende drones die in het luchtruim vlogen. Iets wat door de Deense premier Frederiksen de ernstigste aanval op de Deense kritieke infrastructuur ooit  wordt genoemd. Het zijn waarschijnlijk ook niet zomaar wat hobbydrones, maar het is desondanks toch goed om even de puntjes op de i te zetten: hier mag je sowieso niet met je drone komen.

In en om vliegvelden

Het is voor de hand liggend, maar zeker gezien het nieuws van deze week goed om nog eens aan te stippen: drones mogen zeker niet in de buurt komen van vliegvelden en de reden daarvoor is natuurlcHet wordt echt heel zwaar opgenomen en dat is zo’n middagje dronen echt niet waard.

In en om gevangenissen

Hoewel we in Nederland vrij mild zijn voor gevangenen die weten te ontsnappen, is het natuurlijk niet toegestaan om lekker met een drone boven de gevangenis te gaan vliegen. Ze kunnen immers gebruikt worden om allerlei zaken naar binnen te smokkelen. Maak de bewakers dus niet nodeloos ongerust door voor de lol eens boven een gevangenis te kijken wat daar zoal gebeurt.

Boven mensenmenigten

Dit is een beetje een lastige, want op events zie je het heel vaak, zoals op festivals, maar in principe mag je als gewoon particulier dronepiloot niet met je drone over menigten dronevliegen. Dit is een regel die veelvuldig wordt verbroken: er wordt vaker boven menigten gevlogen, want dat is immers blijkbaar waar er iets spannends plaatsvindt. Toch mag het niet zomaar, mede in verband met privacy en veiligheid.

Boven bepaalde natuurgebieden

Je ziet altijd de mooiste dronebeelden van IJsland, maar wist je dat die heel vaak helemaal niet gemaakt mogen worden? Niet eens alleen maar omdat het vaak met het puntje hierboven te maken heeft, maar ook omdat je drone stuk kan gaan en in de natuur terecht kan komen, wat weer gevolgen heeft voor de natuur, de dieren en uiteindelijk waarschijnlijk ook de foto’s die er van dat natuurgebied worden gemaakt.

Verder is het altijd goed om de no-fly-zones in de gaten te houden, die je kunt vinden in bijvoorbeeld een app als GoDrone. Vlieg-ze!

