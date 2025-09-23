Denemarken heeft gisteravond diverse vluchten geannuleerd door onbekende drones die in het luchtruim vlogen. Iets wat door de Deense premier Frederiksen de ernstigste aanval op de Deense kritieke infrastructuur ooit wordt genoemd. Het zijn waarschijnlijk ook niet zomaar wat hobbydrones, maar het is desondanks toch goed om even de puntjes op de i te zetten: hier mag je sowieso niet met je drone komen.

In en om vliegvelden

Het is voor de hand liggend, maar zeker gezien het nieuws van deze week goed om nog eens aan te stippen: drones mogen zeker niet in de buurt komen van vliegvelden en de reden daarvoor is natuurlcHet wordt echt heel zwaar opgenomen en dat is zo’n middagje dronen echt niet waard.

In en om gevangenissen

Hoewel we in Nederland vrij mild zijn voor gevangenen die weten te ontsnappen, is het natuurlijk niet toegestaan om lekker met een drone boven de gevangenis te gaan vliegen. Ze kunnen immers gebruikt worden om allerlei zaken naar binnen te smokkelen. Maak de bewakers dus niet nodeloos ongerust door voor de lol eens boven een gevangenis te kijken wat daar zoal gebeurt.