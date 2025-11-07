Producten van SHEIN en Temu zijn onveilig, zegt Consumentenbond

SHEIN en Temu weten je altijd goed te vinden op sociale media, met allemaal uitvindingen en oplossingen die perfect bij je passen. Heel handig, maar de Consumentenbond stelt dat je ervoor moet oppassen. 70 procent van de producten die via die sites naar Europa worden gestuurd, voldoet niet aan de veiligheidsnormen van de EU.

Consumentenorganisaties vinden gevaarlijke, giftige gadgets

Vier Europese consumentenorganisaties (niet onze eigen Consumentenbond, maar wel die van Duitsland, België, Frankrijk en Denemarken) hebben hier samen onderzoek naar gedaan en geven aan dat een kwart (!) van de spullen zelfs gevaarlijk was. Denk daarbij aan de kans op stikken door jonge kinderen, de aanwezigheid van giftige stoffen en brandgevaar. De Consumentenbond zegt niet dat je per direct moet stoppen met winkelen via deze Chinese platforms, maar wel adviseert het om specifiek speelgoed, elektronica en sieraden liever elders aan te schaffen.

Er werden in het onderzoek artikelen gekocht in drie categorieën, waaronder USB-opladers, kettinkjes en speelgoed voor de allerkleinsten. Wat bleek? Er zat nonylphenol ethoxylate in het speelgoed, een gevaarlijke stof die hormoonverstorend werkt. Ook klopten de etiketten vaak niet en bleken veel speelgoed-items kleine deeltjes te bevatten waarin een kind kan stikken. Kettinkjes? Die bestaan soms voor 85 procent uit de kankerverwekkende stof cadmium, die ook nog heel slecht is voor botten en nieren.