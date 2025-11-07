Producten van SHEIN en Temu zijn onveilig, zegt Consumentenbond

SHEIN en Temu weten je altijd goed te vinden op sociale media, met allemaal uitvindingen en oplossingen die perfect bij je passen. Heel handig, maar de Consumentenbond stelt dat je ervoor moet oppassen. 70 procent van de producten die via die sites naar Europa worden gestuurd, voldoet niet aan de veiligheidsnormen van de EU.
Vier Europese consumentenorganisaties (niet onze eigen Consumentenbond, maar wel die van Duitsland, België, Frankrijk en Denemarken) hebben hier samen onderzoek naar gedaan en geven aan dat een kwart (!) van de spullen zelfs gevaarlijk was. Denk daarbij aan de kans op stikken door jonge kinderen, de aanwezigheid van giftige stoffen en brandgevaar. De Consumentenbond zegt niet dat je per direct moet stoppen met winkelen via deze Chinese platforms, maar wel adviseert het om specifiek speelgoed, elektronica en sieraden liever elders aan te schaffen.
Er werden in het onderzoek artikelen gekocht in drie categorieën, waaronder USB-opladers, kettinkjes en speelgoed voor de allerkleinsten. Wat bleek? Er zat nonylphenol ethoxylate in het speelgoed, een gevaarlijke stof die hormoonverstorend werkt. Ook klopten de etiketten vaak niet en bleken veel speelgoed-items kleine deeltjes te bevatten waarin een kind kan stikken. Kettinkjes? Die bestaan soms voor 85 procent uit de kankerverwekkende stof cadmium, die ook nog heel slecht is voor botten en nieren.
USB-laders moet je al helemaal niet kopen op SHEIN of Temu, want van de 54 gekochte laders, voldeden er slechts 2 aan de EU-veiligheidseisen. Dat betekent dat er bij diverse varianten grote kans was op kortsluiting, schokken of oververhitting tijdens het laden. Temu heeft de producten waarom het gaat inmiddels offline gehaald, maar deed daar wel vrij lang over. SHEIN reageerde sneller, haalde zijn producten offline en stuurde een recall naar de inkoper. Echter is dit mogelijk slechts een topje van de ijsberg: er staan tienduizenden producten in de online shops van SHEIN en Temu.
Deze Chinese platforms zijn razend populair in Nederland. Ze scharen zich onder de meest populaire buitenlandse online winkels. Het zijn enorm goedkope winkels, waar je een jurkje niet voor 80 euro koopt, maar soms maar voor 8 euro. Een nieuw paar oorbellen? 1,50 euro in plaats van 7 euro. De keuze is makkelijk gemaakt, maar er kunnen dus zomaar gifstoffen in de producten zitten, naast dat het ook niet altijd de meest duurzame keuze is, met de lange reis die het aflegt en de plastic zakjes in de plastic zakjes in de plastic zakjes, enzovoort.
Hoe producten met zoveel gevaarlijke stoffen dan toch de EU binnenkomen? Verkopers uit China hoeven zich niet aan de Europese regels te houden, of lappen die aan hun laars. Dat is onder andere waar die lage prijs vandaan komt: zij hoeven zich niet in bochten te wringen, wat de Europese fabrikanten wel moeten. En ze rekenen dus ook hogere prijzen. Daarnaast worden Chinese platforms er regelmatig van verdacht mensen in hun fabrieken uit te buiten of zelfs veel te jonge mensen voor te veel uur dit zwarte werk te laten doen. Tot slot vrezen sommige overheden ook voor Chinese webshops, omdat die het niet altijd even nauw nemen met de privacy en er soms angst is voor hoe er met persoonlijke gegevens om wordt gegaan. Plus, de invoer van namaak-designerkleding kan ook voor problemen zorgen.
Reden voor de EU om de regels rondom de invoer van Chinese producten aan te pakken. Ook overweegt het sites te blokkeren die zich niet aan de regels houden. Er staat dus veel op het spel, waardoor we misschien wel minder aanbod zullen zien op de Chinese webshops, of er zelfs helemaal geen toegang meer toe hebben. Zo ver is het op dit moment nog niet, maar de aanwezigheid van giftige stoffen in producten alleen al kan een goede reden zijn om voor andere productcategorieën of andere winkels te kiezen.