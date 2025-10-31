Lever je oude smartphone of PlayStation nu in bij MediaMarkt

MediaMarkt biedt klanten vanaf nu een compleet refurbishmentprogramma aan onder de naam MediaMarkt Refurbished. Op die manier kunnen klanten in de winkels van MediaMarkt elektronica inruilen, opknappen en opnieuw verkopen. Op die manier wil het bedrijf een serieuze speler worden in de snelgroeiende markt voor refurbished apparaten.

Groeiende markt

De markt voor opgeknapte apparaten blijkt het snelst groeiende segment binnen consumentenelektronica. Dat is ook niet gek: in de huidige economie willen consumenten iets terugkrijgen voor hun gebruikte apparaten, terwijl ook geld besparen met elektronica dat zo goed als nieuw is hoog op de wenslijst staat.

De gemiddelde consument is echter wel onzeker over de kwaliteit van refurbished producten, en is ook afhankelijk van de beschikbaarheid ervan. MediaMarkt wil hier slim op inspelen door betrouwbaar en transparant over het inruilproces te zijn.

Verantwoord proces

MediaMarkt-klanten kunnen hun oude apparaten inruilen voor een cadeaukaart die vervolgens in de winkel gebruik kan worden om een nieuw of refurbished product aan te schaffen. De winkelketen verzorgt het volledige proces zelf. Producten worden beoordeeld op de technische en cosmetische staat, opgeknapt waar nodig en vervolgens weer verkocht.