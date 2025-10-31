Lever je oude smartphone of PlayStation nu in bij MediaMarkt

MediaMarkt biedt klanten vanaf nu een compleet refurbishmentprogramma aan onder de naam MediaMarkt Refurbished. Op die manier kunnen klanten in de winkels van MediaMarkt elektronica inruilen, opknappen en opnieuw verkopen. Op die manier wil het bedrijf een serieuze speler worden in de snelgroeiende markt voor refurbished apparaten.
De markt voor opgeknapte apparaten blijkt het snelst groeiende segment binnen consumentenelektronica. Dat is ook niet gek: in de huidige economie willen consumenten iets terugkrijgen voor hun gebruikte apparaten, terwijl ook geld besparen met elektronica dat zo goed als nieuw is hoog op de wenslijst staat.
De gemiddelde consument is echter wel onzeker over de kwaliteit van refurbished producten, en is ook afhankelijk van de beschikbaarheid ervan. MediaMarkt wil hier slim op inspelen door betrouwbaar en transparant over het inruilproces te zijn.
MediaMarkt-klanten kunnen hun oude apparaten inruilen voor een cadeaukaart die vervolgens in de winkel gebruik kan worden om een nieuw of refurbished product aan te schaffen. De winkelketen verzorgt het volledige proces zelf. Producten worden beoordeeld op de technische en cosmetische staat, opgeknapt waar nodig en vervolgens weer verkocht.
Dat is niet alleen een positieve ontwikkeling voor de portemonnee van de klant, maar het is ook een verantwoord proces. Een refurbished apparaat kopen in plaats van een nieuw apparaat scheelt in het gebruik van zeldzame grondstoffen en verlaagt ook de uitstoot van CO₂.
Afgelopen zomer is een pilot in tien Nederlandse MediaMarkt-winkels gehouden, waarbij gebruikte telefoons van Apple en Samsung ingeruild konden worden. In september werd het concept landelijk uitgerold, en in oktober konden er meer producten worden ingeleverd en refurbished worden teruggekocht, waaronder MacBooks, PlayStation-consoles, smartwatches en tablets. In november wordt MediaMarkt Refurbished ook gefaseerd uitgerold naar de rest van de Benelux.
“Met MediaMarkt Refurbished ontwikkelen wij ons van tussenschakel naar een vertrouwd merk in refurbishment dat zelf de regie neemt over kwaliteit en circulariteit binnen de elektronicamarkt”, aldus Patrick van der Linden, Chief Commercial Officer MediaMarkt Benelux.
“We willen klanten niet alleen de nieuwste technologie bieden, maar ook de meest verantwoorde keuze. Door refurbishment zelf te organiseren vergroten we de zekerheid over kwaliteit en verlengen we de levensduur van producten. Daardoor dragen we bij aan een duurzamere elektronicamarkt, doordat opgeknapte apparaten minder zeldzame materialen nodig hebben en de CO₂-uitstoot significant lager is, vergeleken met nieuwe producten.”