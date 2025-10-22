3 redenen waarom een iPad van 18 inch een goed idee is

Apple wil een iPad gaan maken van maar liefst 18 inch. Wie wel eens een laptop van 18 inch in zijn handen heeft gehad weet het: dat is gigantisch. Een normale iPad is zo’n 10,9 inch, al zijn de iPad Pro en Air 13 inch. Er is ook een iPad Mini van 8,3 inch, maar dit wordt dus een soort iPad met een iPad Mini er nog eens aan: een heel gevaarte. Waarom is het dan toch een goed idee?

Een bioscoopscherm in de trein

Het is natuurlijk niet echt een bioscoopscherm, maar pak jij maar eens je 18 inch iPad uit je tas in de trein en ga maar eens een serie kijken. Mensen zullen geheim jaloers zijn, want jouw scherm is het grootste en je zit zo dichtbij: toch een soort bioscoop-effect. Het is bijvoorbeeld ook ideaal om dan met twee mensen iets te kijken op Netflix of YouTube. Zeker als het scherm ook nog eens zo mooi is als dat van andere iPads, dan kun je van een heel bioscoopwaardige kijksessie genieten.

Perfect multitasken

Ben jij zo iemand die zijn mail wel even wil checken, maar ondertussen die voetbalwedstrijd wil blijven kijken? Dat kan hoor: je kunt op deze iPad namelijk ideaal multitasken. Je kunt hartstikke veel schermen naast elkaar openzetten, waardoor je ondertussen een videoclip kunt aanzetten terwijl je in Excelsheets ploetert, of WhatsApp-gesprekken onderhouden terwijl je een serie kijkt op Disney+. Al kun je het ook helemaal voor werk gebruiken: de prognoses van dat product op de ene helft en jouw kijk daarop in een rapportage op de andere.