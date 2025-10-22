3 redenen waarom een iPad van 18 inch een goed idee is

Apple wil een iPad gaan maken van maar liefst 18 inch. Wie wel eens een laptop van 18 inch in zijn handen heeft gehad weet het: dat is gigantisch. Een normale iPad is zo’n 10,9 inch, al zijn de iPad Pro en Air 13 inch. Er is ook een iPad Mini van 8,3 inch, maar dit wordt dus een soort iPad met een iPad Mini er nog eens aan: een heel gevaarte. Waarom is het dan toch een goed idee?
Het is natuurlijk niet echt een bioscoopscherm, maar pak jij maar eens je 18 inch iPad uit je tas in de trein en ga maar eens een serie kijken. Mensen zullen geheim jaloers zijn, want jouw scherm is het grootste en je zit zo dichtbij: toch een soort bioscoop-effect. Het is bijvoorbeeld ook ideaal om dan met twee mensen iets te kijken op Netflix of YouTube. Zeker als het scherm ook nog eens zo mooi is als dat van andere iPads, dan kun je van een heel bioscoopwaardige kijksessie genieten.
Ben jij zo iemand die zijn mail wel even wil checken, maar ondertussen die voetbalwedstrijd wil blijven kijken? Dat kan hoor: je kunt op deze iPad namelijk ideaal multitasken. Je kunt hartstikke veel schermen naast elkaar openzetten, waardoor je ondertussen een videoclip kunt aanzetten terwijl je in Excelsheets ploetert, of WhatsApp-gesprekken onderhouden terwijl je een serie kijkt op Disney+. Al kun je het ook helemaal voor werk gebruiken: de prognoses van dat product op de ene helft en jouw kijk daarop in een rapportage op de andere.
Je kunt als je creatieveling bent wel goed werken op een iPad, maar als hij nog een slagje groter is, dan zie je net even wat meer detail. Je kunt hierdoor bijvoorbeeld ook nauwkeuriger tekenen. Je hebt gewoon veel meer werkruimte om je ding te kunnen doen. Net dat ene hoekje eraf gummen, dat is een stuk makkelijker en vergt niet allemaal zoomen. Zeker voor mensen die in de creatieve sector werken is dit een grote plus, je hebt hierdoor immers ook geen monitor meer nodig.
Daarnaast zal het ook een handiger formaat zijn voor bijvoorbeeld musea of pretparken, waar mensen dan zelf op het aanraakscherm iets kunnen aantikken voor meer informatie. Je hebt dan net even wat comfortabeler ruimte waardoor er minder snel iemand te dicht naast je zal gaan staan. Maar ja, het heeft natuurlijk ook nadelen: past het wel in je tas? En hoe zit het met het gewicht en de prijs? Of de batterijduur? Een groot scherm kost ook veel energie. Er zijn bovendien ook niet echt veel grote tablets geweest: waarschijnlijk is Samsungs Galaxy Tab S11 Ultra het grootst met 14,6 inch.
Kun je niet wachten op die grote iPad? Helaas, hij verschijnt waarschijnlijk later, want hij heeft vertraging opgelopen en komt pas in 2029 (!).