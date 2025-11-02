Deze huishoudrobot bestaat echt, al is het bijna niet te geloven

Het is de droom: nooit meer zelf de afwas hoeven doen, de planten water hoeven geven, de was te hoeven opvouwen. Een robot hebben die dat allemaal voor je doet, waar je ook nog tegen kunt praten, waarna hij begrijpt wat je zegt. Het lijkt een verre toekomst, maar hij is hier in de vorm van de NEO van het Noors-Amerikaanse X1.
In een nieuwe video is te zien wat de robot allemaal in zijn mars heeft. Het lijkt net AI, of een man in een pak, maar deze robot schijnt echt te zijn. Wel zitten er echte mensen achter de knoppen om de robot over te kunnen nemen als er iets misgaat. Het idee is dat de robot steeds meer autonoom kan doen, zoals een hele was van begin tot eind verwerken, maar voor nu is het nog even wat meer losse opdrachten geven. Die opdrachten geef je met natuurlijke taal. Zo kun je zeggen: “Neo, pak mijn kopje aan en zet hem op het aanrecht”, waarna de robot naar je toeloopt, je kopje pakt en het naar de keuken brengt.
Je kunt een lijst met klusjes aangeven en plannen wanneer de robot ze uitvoert. Hij kan een aantal dingen al standaard zelf: de lichten uitzetten, deuren openen en dingen oppakken. Afspraken plannen, de was opvouwen, opruimen en een boodschappenlijstje maken behoort ook tot de mogelijkheid. Kan de robot iets niet, dan kun je contact opnemen met 1X om dat alsnog voor elkaar te krijgen: de robot kan het gewoon leren wanneer hij in je huis staat.
1X geeft aan dat een menselijke meekijker nodig is voor de veiligheid en het helpen leren van verschillende taken aan de robots. Je moet, als je deze robot in huis neemt, dan ook akkoord gaan met het feit dat er altijd iemand kan meekijken via de camera. Wel kunnen gezichten vaag worden gemaakt om zo de privacy te bewaren.
Ook kun je no-gozones aanmaken, zodat je niet ineens de robot op je wc hebt. Aan de andere kant kan hij waarschijnlijk wel je wc schoonmaken, dus de vraag is of je daarvoor moet kiezen. Maar stel dat je bijvoorbeeld een praktijk aan huis hebt, dan wil je natuurlijk niet dat de robot binnenkomt als je net iemand masseert, psychoanalyseert of scheert. Het is toch even schrikken als een apparaat van 30 kilogram binnen komt schuiven. Ook kan hij 22 decibel aan geluid maken.
Zie jij het wel zitten, zo’n robotische huisgenoot? Dan moet je zorgen dat je 17.000 euro bij elkaar spaart, want dat is het prijskaartje van de 1X NEO. Hoef je verder niet per se zo’n robot te bezitten, dan kun je ook kiezen voor een abonnement van 430 euro per maand. Wel komt hij in eerste instantie alleen naar Amerikanen (en pas in 2026), maar in 2027 wordt het verder uitgebreid. Zou Figure 03 deze race toch gaan winnen?