Deze huishoudrobot bestaat echt, al is het bijna niet te geloven

Het is de droom: nooit meer zelf de afwas hoeven doen, de planten water hoeven geven, de was te hoeven opvouwen. Een robot hebben die dat allemaal voor je doet, waar je ook nog tegen kunt praten, waarna hij begrijpt wat je zegt. Het lijkt een verre toekomst, maar hij is hier in de vorm van de NEO van het Noors-Amerikaanse X1.

X1 NEO

In een nieuwe video is te zien wat de robot allemaal in zijn mars heeft. Het lijkt net AI, of een man in een pak, maar deze robot schijnt echt te zijn. Wel zitten er echte mensen achter de knoppen om de robot over te kunnen nemen als er iets misgaat. Het idee is dat de robot steeds meer autonoom kan doen, zoals een hele was van begin tot eind verwerken, maar voor nu is het nog even wat meer losse opdrachten geven. Die opdrachten geef je met natuurlijke taal. Zo kun je zeggen: “Neo, pak mijn kopje aan en zet hem op het aanrecht”, waarna de robot naar je toeloopt, je kopje pakt en het naar de keuken brengt.

Je kunt een lijst met klusjes aangeven en plannen wanneer de robot ze uitvoert. Hij kan een aantal dingen al standaard zelf: de lichten uitzetten, deuren openen en dingen oppakken. Afspraken plannen, de was opvouwen, opruimen en een boodschappenlijstje maken behoort ook tot de mogelijkheid. Kan de robot iets niet, dan kun je contact opnemen met 1X om dat alsnog voor elkaar te krijgen: de robot kan het gewoon leren wanneer hij in je huis staat.