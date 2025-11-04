De nieuwe WhatsApp-app op je Apple Watch is een gamechanger

Meta lanceert een gloednieuwe WhatsApp-app op Apple Watch. Hiermee kun je veel makkelijker appen vanaf je pols, zodat je niet steeds je iPhone erbij hoeft te pakken. Zo kun je lange stemberichten sturen, reacties geven op berichten en berichten van anderen lezen en ze beantwoorden.

Nieuwe WhatsApp-app op Apple Watch

Dit is wat de nieuwe app van WhatsApp allemaal ondersteunt op je Apple-horloge:

Oproepmeldingen: je kunt zien wie er belt zonder naar je iPhone te kijken.

Volledige berichten: je kunt volledige WhatsApp-berichten lezen op je klokje – zelfs lange berichten zijn direct vanaf je pols zichtbaar.

Berichten schrijven: je kunt rechtstreeks vanaf je horloge berichten typen en versturen.

Spraakberichten opnemen: je kunt spraakberichten opnemen en versturen.

Reacties geven: je kunt snel emoji-reacties sturen op ontvangen berichten.

Een betere media-ervaring: je ziet duidelijkere afbeeldingen en stickers.

Chathistorie: je kunt meer van je chathistorie op het scherm zien tijdens het lezen van berichten.

Ook op de Apple Watch blijven je berichten end-to-end versleuteld. Wel is de app alleen beschikbaar op Apple Watch 4 en hoger, zolang er van watchOS 10 gebruik wordt gemaakt. Wel moet de app voortdurend in verbinding staan met een iPhone om te werken. In de toekomst wordt WhatsApp op Apple Watch nog verder uitgebreid, maar nu kun je de meeste dingen die mensen dagelijks op WhatsApp doen gewoon op je pols doen.