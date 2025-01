Drone gaat het opnemen tegen een grizzly beer

Drones

Niet dat ze alleen op vlees uit zijn: het zijn omnivoren, maar zeker als ze zich bedreigd voelen zullen ze niet aarzelen om aan te vallen. Als dat gebeurt, dan moet je doen alsof je dood bent. Lig eventueel op je buik met je handen in je nek en spreid je benen, want dan kan de beer je niet zo makkelijk omdraaien. Blijf muisstil liggen. Valt de beer toch aan, doe dan alles in je macht om de beer in het gezicht te slaan en maak je zo groot mogelijk. Rennen of in een boom klimmen schijnt nooit een goed idee te zijn. En ja, hopen op een drone dus.

Drones worden straks ingezet om grizzlyberen op afstand te houden. Niet per se van mensen die een blokje om lopen, maar voor boeren die last hebben van beren die hun dieren eten. Ook willen inwoners van omliggende dorpjes liever geen beren op de stoep. De oplossing was in eerste instantie iets dat hazing heet: hierbij worden rubberen kogels gebruikt om de beren af te schrikken. Een andere optie is iets wat veel herrie maakt. Hoe meer de beer dit tegenkomt, des te eerder verdwijnt hij uit een gebied. Dit bleek echter in sommige gevallen erg gevaarlijk, vooral wanneer een beer zich niet laat kisten door deze aanvallen en gewoon naar de mens toe blijft stormen.

Drones zijn de nieuwe oplossing. Hierdoor kunnen beren makkelijker gelokaliseerd worden, ook in de nacht door infraroodcamera’s. Ze kunnen goed worden ingezet om beren op afstand weg te jagen. Dat is ook al getest, en dat ging erg goed. Het is ook risicoloos voor de dieren en dat maakt het een aantrekkelijke mogelijkheid om de beren veilig te houden.