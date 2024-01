Het was dit weekend groot nieuws dat ING na dik twee jaar eindelijk Google Pay zal ondersteunen. Waar ongeveer alle grote banken die ondersteuning al bieden, komt de oranje leeuw er nu nog eens mee. En misschien dat het de gecommuniceerde release van eind februari niet eens haalt. Maar wat is er dan zo interessant aan Google Pay? Dit zijn de voordelen en nadelen.

Hi! Eind februari zal Google Pay eindelijk beschikbaar worden. Meer informatie hierover zullen we binnenkort bekend maken en communiceren. ^Sylvia

Nadeel: er is onduidelijkheid over waar het is

Op zich is het geen nadeel dat Google Pay binnen Google Wallet zit, maar er is wel veel onduidelijkheid over. Je kunt Google Pay niet als een losse app downloaden. Het is aanwezig binnen Google Wallet, je digitale portemonnee waarin je bijvoorbeeld ook je boarding pass kunt opslaan, of klantenkaarten. Er is vaak wat verwarring over Google Pay en de Google Wallet.

Voordeel: je hoeft je pincode niet steeds in te toetsen

Specifiek voor ING-klanten zal Google Pay heel prettig zijn, omdat het de enige bank is die constant om een pincode vraagt als je een betaling wil doen. Dat is vaak erg irritant, omdat sommige winkeliers er niet op ingesteld zijn, waardoor ze het pinapparaat vaak al wegtrekken terwijl je je telefoon er nog eens tegenaan moet houden. Google Pay is daar wat soepeler in en dat is een grote plus. Dat maakt betalen echt snel en makkelijk.