​Google Wallet in Nederland: dit kun je ermee

Google had het beloofd en maakt het nu waar: Google Wallet is beschikbaar in Nederland. Klinkt als een portemonnee en dat is het ook, in alle denkbare vormen. Zo kun je er niet alleen mee betalen, je kunt er ook pasjes in opbergen.

Google Wallet

De Google Wallet is de manier waar je betaalpassen bij elkaar komen. Je kunt er kaarten inzetten, zoals je pinpas of een creditcard. Dit hoeft dus niet van dezelfde bank te zijn: het mooie is dat het juist allemaal samenkomt in deze app. Heb je daarnaast nog een klantenkaart van de HEMA, een cadeaukaart van de supermarkt of je OV-chipkaart, dan kun je die ook allemaal in de app kwijt. De volgende keer dat je ze nodig hebt, kun je dan Google Wallet gebruiken om ze tevoorschijn te halen en te gebruiken.

Dat scheelt je sowieso in het aantal apps dat je nodig hebt. Zo hoef je in principe niet meer van alle bedrijven waarvan je een klantenkaart hebt de app op je telefoon te hebben. Je mist dan mogelijk wel extra aanbiedingen en sommige klantenpassen moeten eerst nog in de winkel specifieke app ‘geladen’ worden met een bepaalde aanbieding, maar er zijn ook veel bedrijven waarbij dat gelukkig niet nodig is, waardoor je een iets schonere telefoon hebt.