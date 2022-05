Google Pay wordt Google Wallet

Het grootste nieuws van de Google I/O conferentie is traditioneel de aankondiging van nieuwe Pixel hardware en Android software. Gisteren werden op de jaarlijkse conferentie van Google dan ook de Pixel 7 (Pro) en de nieuwste bèta van Android 13 onthuld. Een ander nieuwtje dat in het oog sprong, is de aankondiging dat de betaaldienst van de zoek-gigant, Google Pay, in een nieuw, en uitgebreider, jasje gestoken wordt: Google Wallet. Dat is overigens geen hele nieuwe app, want Google Wallet bestond al langer, maar hij wordt nu dus ‘dikker’ en zal in bijna alle landen de Google Pay app gaan vervangen.

Betalen, (be)sparen en identificeren

Google Wallet is dus meer dan alleen een app om betaalkaarten in ‘op te slaan’ voor draadloos, mobiel, betalen. In de Wallet kun je namelijk ook klantenkaarten, id-bewijzen, creditcards en, bijvoorbeeld, concertkaarten of boarding passen opslaan. De Google Wallet app werkt zowel op Android als Wear OS.

De komende periode wordt de nieuwe Wallet app uitgerold naar 40 van de 42 landen waar Google Pay beschikbaar is, dus ook naar Nederland. De VS en Singapore zijn de enige uitzonderingen. Daar zal de Google Pay app naast de Wallet app blijven bestaan. In alle andere landen wordt Google Pay uiteindelijk vervangen door Google Wallet.