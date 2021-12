Google Pay in Nederland: hier gebruik je het voor

Google Pay is nu als aparte app beschikbaar in Nederland. Dat betekent dat je de dienst nu ook kunt gebruiken buiten je bankieren-app. Voor veel mensen is het idee van Google Pay nog vrij nieuw: dit is waar je het voor gebruikt.

Google Pay is de Apple Pay van Android-telefoons en -smartwatches. Je kunt het gebruiken om contactloos te betalen in de winkel. Daarbij heb je een smartphone nodig die is voorzien van een NFC-chip, maar ook moet je niet vergeten om je Google Pay eerst in te stellen. Google Pay biedt de mogelijkheid om contactloos te betalen met een creditcard of pinpas. Of tenminste: je scant je telefoon, maar aan je account is je pinpas of creditcard gekoppeld.

Cadeaukaarten en openbaar vervoerskaarten kunnen ook worden ingevoerd, al is dat laatste waarschijnlijk nog niet mogelijk. Translink, het bedrijf achter de OV-chipkaart, heeft een eigen systeem in ontwikkeling, genaamd OV-pay. Hiermee zou je vanaf 2022 met je smartphone kunnen in- en uitchecken.

Daarnaast is het mogelijk om een koppeling te maken met je Gmail. Hierdoor kan hij bijvoorbeeld klantenkaarten inladen in de app. Bij mij viste hij alleen mijn British Airways-loyaliteitskaart uit de mail, maar je kunt handmatig ook nog kaarten toevoegen, zoals die van HEMA , Albert Heijn en Kruidvat. Je kunt je pas scannen of handmatig de streepjescode invoeren.

OV betalen met G Pay

Het is te hopen dat we in Nederland toch meer adoptie zien van Google Pay. In Londen kun je bijvoorbeeld af zonder metropasje, want je telefoon scannen met de NFC-chip maakt het mogelijk om via Google Pay voor je metrotripjes te betalen. Maar of Translink daar met zijn nieuwe paradepaardje OV-pay op zit te wachten, dat moeten we nog maar zien.

Wel is het mogelijk om ook online aankopen te doen met Google Pay. Let op als je in het betaalscherm van een webwinkel bent of er Google Pay of G Pay staat met de bekende Google-kleuren. Tenzij je klant bent van ING of Rabobank, want dan kun je dus helaas nog niets met deze vernieuwende app die eindelijk in ons land uit is. In andere landen is het al beschikbaar sinds 2015 (!).