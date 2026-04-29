Dreame heeft een elektrische auto aangekondigd die door raketten wordt aangedreven. Het is eigenlijk de droom van Elon Musk, maar het is het Chinese merk vast gelukt. Het gaat om een hypercar-concept. Het is niet alleen opvallend omdat het om een soort raket gaat, maar ook omdat de meeste mensen Dreame kennen van robotstofzuigers

Nebula Next 01 Jet Edition

Het gevaarte heet Nebula Next 01 Jet Edition en het is onthuld in het Palace of Fine Arts in San Francisco. Hij kan in minder dan een seconde naar 100 kilometer per uur. Dat wordt bereikt door zowel elektrische aandrijving als hulp van de solid-state raketboosters. De ‘gewone’ Next 01 -conceptauto is een elektrische sedan met vier motoren en een vermogen van 1.876 pk. Hij bereikt 0 naar 100 kilometer per uur in 1,8 seconden.

Dreame was nog niet helemaal tevreden en kwam daarom met deze Jet Edition die in 0,9 seconden van 0 naar 100 kilometer per uur gaat. Heel veilig is het niet: er gaan immers raketten aan om dat voor elkaar te krijgen, maar het is interessant om te zien wat zoiets zou kunnen doen. Echter is het nog niet getoond: er is alleen een video te zien, maar op het event stond de auto stil.

Robotica en AI

Dreame zou het chassis op robotica hebben gebaseerd met elektromechanische remmen in plaats van traditionele hydraulische remmen. Dreame zet ook hoog in op AI. Zijn SEWE-agent bijvoorbeeld, een hoogwaardig "brein" dat heel veel moet kunnen. Het moet straks autonoom kunnen rijden, maar ook voor de cyberveiligheid zorgen.

Dreame is van plan om de Next 01-lijn wel daadwerkelijk te gaan produceren: mogelijk zelfs de Jet Edition. Het zou mogelijk al eind dit jaar kunnen. Toch denken wij zomaar dat dat bij science fiction blijft: Het feit dat hij nog niet in het echt is zien rijden door een publiek en dat er alleen een video van is, zegt dat dit nog echt in de conceptfase zit. Wel is er al een auto, maar zolang die niet rijdend is gezien, is het de vraag wat er staat te gebeuren.